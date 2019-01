Nicht jeder muss aufs Gymnasium gehen

„Vorausgesetzt, Sie wären Bildungsministerin eines Bundeslandes mit unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten und hoher Gestaltungsfreiheit: Welche drei Maßnahmen würden Sie sofort umsetzen und in welcher Reihenfolge? Warum?“ – „Ich wünsche mir, dass sowohl grundständig ausgebildete Lehrer als auch Seiteneinsteiger in den Fächern Deutsch, Mathe und einem Drittfach qualitativ hochwertiger ausgebildet werden.“

Die Frage von Harald Voß, Leiter des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Telgte, und den Wunsch von Natalie Nolte, Rektorin von der Don-Bosco-Grundschule in Telgte, nahm WN-Mitarbeiterin Franziska Ix mit zum Jugendpressetag nach Berlin. Rede und Antwort stand bei der Pressekonferenz im Bildungsministerium die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, die aus dem Kreis Steinfurt kommt. Der Jugendpressetag wird mehrmals im Jahr vom Jugendmedienzentrum organisiert.

Die Antworten der Ministerin auf die Fragen der jungen Leute waren ausführlich, blieben aber auch oft vage. Beim Thema Bildung in zehn Jahren sagte sie: „Wir reden unsere Bildung eigentlich schlechter als sie ist. Wir müssen einfach schauen, wo kann man etwas verbessern und wo es schon gut läuft, ist es doch gut.“ In zehn Jahren sollte es genauso leistungsstark sein wie jetzt.

Außerdem stellten einige Teilnehmer Fragen zu der Digitalisierung an Schulen. Anja Karliczek war der Meinung, dass dies sehr wichtig sei: „Alle Schulen sollten die Möglichkeit für eine digitale Grundausstattung haben.“ Aber an vielen Schulen gebe es eben auch das Problem, dass mancher Lehrer nicht mit den neuen Techniken wie den modernen Smartboards klarkommen.

Was für viele Schüler ein Problem ist, ist der Druck der hohen Belastung. Dazu hatte ein Journalist im Voraus eine Umfrage auf Instagram gestartet und stellte dann die Frage, was die Ursachen für diese Schulbelastung sein könnten. Vielen Eltern sei es heute wichtig, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen, erklärte Karliczek. So entstehe schon früh ein Leistungsdruck. „Es muss nicht jeder aufs Gymnasium gehen“, mahnte die Ministerin. „Wir sind ein Land der immerwährenden Chancen – es ist nie zu spät, sich weiterzuentwickeln.“

Die Fragen von Harald Voß und Natalie Nolte aus Telgte beantwortete die Ministerin während der Pressekonferenz nicht, äußerte sich aber im Nachgang per Mail. Auf Harald Voß´ Frage nach den drei Maßnahmen ging sie zunächst auf die Zusammenarbeit mit den Ländern ein: „Gelegentlich ringen wir hart in der Sache, denn wir wollen die besten Lösungen für starke Bildung und exzellente Forschung in Deutschland. Schwerpunkte dabei sind der Digitalpakt, mit dem wir die Schulen ins digitale Zeitalter bringen wollen, ebenso wie die Qualifizierung von Lehrkräften und die Steigerung von Chancengerechtigkeit und Zusammenhalt im Bildungssystem und unserer Gesellschaft.“

Natalie Nolte hatte das Problem Lehrermangel angesprochen. Dazu schrieb die Ministerin: „Seiten- und Quereinsteiger helfen dabei, diese Herausforderung zu meistern. Es gibt aber weitere Maßnahmen. Entscheidend bleibt, dass die Kinder von gut ausgebildeten Persönlichkeiten unterrichtet werden. Seiten- und Quereinsteiger können dabei die Schulen bereichern. Jeder von ihnen bringt schließlich praktisches Wissen und Lebenserfahrung aus dem bisherigen Werdegang mit. Eine gute berufsbegleitende, fachdidaktische und pädagogische Qualifizierung ist allerdings notwendig, um erfolgreich unterrichten zu können. Dabei unterstützen wir die Länder mit der ,Qualitätsoffensive Lehrerbildung´.“