Religio in Telgte

Telgte -

Mehr als 10 500 Gäste wurden in der 78. Krippenausstellung im Museum Religio begrüßt, die am kommenden Sonntag endet. Museumsleiterin Dr. Anja Schöne ist mit dem Verlauf „rundum zufrieden“. Erfreut ist sie, dass in diesem Jahr viele neue Besucher den Weg ins Religio fanden.