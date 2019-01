Der Gospelchor St. Marien singt am Sonntag, 3. Februar, in der Clemenskirche in Telgte zum Ende der Weihnachtszeit unter dem Titel „Imagine – Lieder des Friedens“ ein Konzert mit Gospels, Spirituals und anderen Liedern. In einer immer populistischer und roher werdenden Welt, in der die Achtsamkeit der Menschen untereinander immer mehr zu schwinden scheint, möchte der Gospelchor mit diesem Konzert ein Zeichen des Friedens setzen und die verbindende und heilende Kraft des Musik und des gemeinsamen Singens für ein friedvolles Miteinander, heißt es in der Ankündigung des Chores. Der große Geiger Yehudi Menuhin sagte einmal sinngemäß: „Singt ein Mensch, so heilt er sich selbst. Singen die Menschen miteinander, so heilen sie die Welt.“ So erklingen in diesem Mitsingkonzert neben klassischen Spirituals wie „I‘ve got peace like a river“ auch Popsongs wie die Friedenshymne „Imagine“ von John Lennon. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen.