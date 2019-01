Noch keine Entscheidung zum Gartenmüll

Seit einigen Monaten nimmt die Raiffeisen Bever Ems in Vadrup keinen Grünabfall mehr an, „weil sie sich ganz von dieser Sparte trennen will“, wie Bürgermeister Wolfgang Pieper in der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses berichtete. Das bedeutet für die Bürger in Westbevern und Vadrup aber, dass sie den weiteren Weg zum Recyclinghof in Telgte antreten müssen, wollen sie ihren Grünabfall loswerden.

Damit ist der Westbeverner Krink nicht einverstanden und formulierte den Bürgerantrag, dass die Entsorgung weiterhin bei der Raiffeisen in Vadrup ermöglicht werden sollte. Von dort aus sollte der Grünabfall dann zur Annahmestelle der Abfallwirtschaftsbetriebe gebracht werden.

Wolfgang Pieper verwies darauf, dass auch die Telgter Bürger ihren Gartenmüll zum Recyclinghof transportieren müssten. „Es ist zumutbar, dass die Bürger aus allen Gebieten Telgtes zum Recyclinghof fahren“, so Pieper. „Wir sollten keine Sonderlösung für Westbevern schaffen.“ Zudem sei der Gartenabfall am geplanten neuen Recyclinghof im Kiebitzpohl schon bald durch die geplanten Mulden „bequemer anlieferbar“ als bisher.

Pieper und Stefan Bruns, in der Stadtverwaltung mit der Abfallbeseitigung befasst, rechneten vor, dass es 425 Euro pro Annahmetag kosten würde, wenn die AWG samstags für drei Stunden einen Container am Brinker Platz aufstellen und hinterher wieder abfahren würde.

Die Fraktionen waren sich einig, dass im Zuge der Gleichbehandlung aller Bürger kein zusätzliches städtisches Geld zur Kostendeckung in die Hand genommen werden dürfte, auch wenn alle Verständnis für den Wunsch des Krinks und der Westbeverner äußerten.

Abgelehnt wurde der Antrag des Krinks am Dienstag nicht. Die Entscheidung wurde auf die nächste Hauptausschusssitzung am Dienstag, 19. März, vertagt. Zuvor soll noch einmal das Gespräch mit der Raiffeisen Bever Ems gesucht werden, um zu ermitteln, wie hoch diese die Kosten ansetzt, würde sie den Gartenabfallcontainer auf ihrem Gelände aufstellen.