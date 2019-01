Die SG Telgte erhält von der Stadt einen Zuschuss in Höhe von knapp 22 000 Euro für die Umgestaltung und Vergrößerung des Versammlungsraumes im Takko-Stadion. Dafür sprach sich der Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss am Dienstag einstimmig aus. Eigentlich wäre diese Entscheidung nichts Besonderes – ist sie in diesem Fall aber doch. Denn eigentlich hätte der Antrag auf Bezuschussung im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen für 2019 gestellt werden müssen. „Leider hat der Verein es versäumt“, schrieb Vorsitzender Ulrich Winckler an die Verwaltung. Geschuldet sei dieses Versäumnis den umfangreichen Jubiläumsvorbereitungen – die SG wird in diesem Jahr 100 – und den bereits angelaufenen Arbeiten im Stadion.

Einig waren sich die Parteien, dass der Antrag auf außerplanmäßige Förderung unterstützt werden sollte. Zum einen, weil dafür kein Nachtragshaushalt erforderlich ist, sondern das Geld aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost entnommen werden kann. Und zum anderen, weil die SG große Teile des Umbaus in Eigenregie und mit Eigenleistung durchführt.

Insgesamt werden für die Maßnahme 65 000 Euro veranschlagt. Die Fläche des Versammlungsraumes wird von derzeit 25 auf rund 50 Quadratmeter verdoppelt. Auch eine neue Toilette wird es geben.