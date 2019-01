Kfd-Team ist wieder komplett

Mit der einstimmigen Wahl von Christine Plewe und Rita Bonkhoff ist das Leitungsteam der 413 Mitglieder starken kfd Westbevern nun auch offiziell wieder komplett besetzt. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der kfd erfolgte die Wahl der zwei neuen Teammitglieder, die bis zu diesem Zeitpunkt kommissarisch tätig waren und sich dabei einen guten Einblick in die Tätigkeiten verschaffen konnten. Christine Plewe übernimmt das Amt der Kassenwartin, Rita Bonkhoff den kreativen Bereich in der kfd. Sie treten die Nachfolge von Gaby Laukamp und Bettina Everwin an, die bereits vor längerer Zeit aus dem Team ausgeschieden waren.

Sprecherin Britta Fröhlich, Schriftführerin Ulrike Lüttel, Beate Minnebusch, für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, und Präses Petra-Maria Lemmen gehören dem Leitungsteam schon seit längerer Zeit an. Elisabeth Kampen wurde als neue zweite Kassenprüferin gewählt.

Petra-Maria Lemmen übernahm die Vorstellung der neuen Satzung des Diözesanverbandes, der die kfd-Mitglieder auch einhellig zustimmten. Ferner gab es Informationen über den Datenschutz. Britta Fröhlich und Petra-Maria Lemmen forderten die Mitglieder auf, ihre Wünsche, Ideen und Anregungen stets einzubringen – auch bezüglich der Programmgestaltung und bei den Veranstaltungen. „Wir werden diese gerne in das Jahresprogramm mit aufnehmen“, erklärte Britta Fröhlich.

Breite Zustimmung gab es für das soziale Engagement der kfd. Dabei steht in diesem Jahr der Adventsbasar am 24. November im Blickpunkt. Der Erlös kommt dem Hilfswerks Schwester Petra – Freunde der Dienerinnen – der Armen-Pattuvam in Indien zugute. Mit dem Anfertigen von Gegenständen für den Basar kann und soll ab sofort begonnen werden. Der Kreativclub unter Leitung von Rita Bonkhoff, der sich alle 14 Tage im Pfarrheim trifft, wird bereits in Kürze erste Teile fertig stellen. Das nächste Treffen ist am Montag, 11. Februar, um 18.30 Uhr. Jede Frau, die mitmachen will, ist jederzeit willkommen und kann sich gleich engagieren. Seit 1971 führt die kfd Westbevern einen Adventsbasar durch und hat damit viele Mitmenschen unterstützt.

Neben dem Adventsbasar sollen weitere Veranstaltungen durchgeführt werden, wobei deren Erlöse für Bürger oder für Gruppen und Institutionen vor Ort sowie in der näheren Umgebung gedacht sind.

Im aktuellen Jahresprogramm werden unter anderem die Rückengymnastik mit der Physiotherapeutin Verena Bergmann und die Nähkurse für Anfängerinnen und Fortgeschrittene mit der Schneidermeisterin Kathrin Burlage aus Westbevern sehr gut angenommen.

Ein „Renner“ sei inzwischen auch das „Carport-Glühen“. Dieser feuchtfröhliche Gang durch die Gemeinde soll den Zusammenhalt stärken und der Kontaktpflege dienen, aber auch neue Mitglieder einbinden. 32 Frauen nahmen an der jüngsten Veranstaltung teil, die jeweils zum Jahresbeginn stattfindet. Drei Stationen konnten die Organisatorinnen dankt der Unterstützung einiger Frauen bieten. Der Auftakt war bei Maria Topheide. Dort gab es Berliner Ballen und Glühwein. Bei Nicole Laubrock wurde gegrillt, und bei Martina Kappelhoff gab es neben Glühwein noch Leckereien.

Britta Fröhlich wies auf das Shoppen in Enschede hin. 32 Frauen machen sich am Samstag, 2. Februar, auf den Weg in die Niederlande. Am 1. März findet der Weltgebetstag der Frauen um 15 Uhr in der Pfarrkirche statt. Anschließend wird im Pfarrheim Kaffee getrunken. „Glasmalerei der etwas anderen Art“ lautet das Thema am 19. März. Dazu werden die Frauen einen Fachbetrieb aufsuchen, wo die Teilnehmerinnen eigene Vorstellungen in die Tat umsetzen können. Infos und Anmeldungen bis zum 27. Februar bei Elisabeth Bäumer unter ✆ 87 16. Die Danke-schön-Fahrt für Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst findet am 26. März statt. Abfahrt ist um 13.20 Uhr vom Pfarrheim im Dorf aus und um 13.30 Uhr ab Brinker Platz. Ulrike Lüttel, ✆ 87 13, nimmt Anmeldungen bis zum 19. März entgegen.