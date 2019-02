Seit Donnerstagmittag ist die Georg-Muche-Straße im Telgter Süden eine Sackgasse. An der Engstelle am südlichen Ende wurde ein Poller in der Erde versenkt, der nun Pkw und Lkw die Durchfahrt verwehrt. Fahrradfahrer und Fußgänger können weiterhin wie gewohnt passieren.

Nach den beiden Urteilen von Oberverwaltungs- und Verwaltungsgericht , in deren Folge der Bau der neuen Kita erst einmal auf Eis gelegt wurde, – WN berichteten – habe die Stadt nicht lange gehadert, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper . „Die Anlieger haben uns auf den Punkt gestoßen, dass sie sich durch den Durchgangsverkehr belästigt fühlen. Und durch die Kita würde der Verkehr noch mehr.“ Deshalb habe man mit der Straßenverkehrsbehörde verschiedene Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung diskutiert und sei zu dem Schluss gekommen, dass ein Poller die beste Lösung sei. Das Aufstellen dieses Absperrpfostens wurde nun vom Kreis angeordnet. Die handwerkliche Seite übernahm der Baubetriebshof, der auch Sackgassen- und weitere Hinweisschilder aufgestellt hat, die auf die neue Regelung hinweisen.

Fortan müssen die Verkehrsteilnehmer, die bislang die Georg-Muche-Straße genutzt haben, um nach Süden aus Telgte hinaus- oder von Süden hineinzufahren die Wolbecker oder die Alverskirchener Straße nutzen.

Durch diese Maßnahme will die Stadt den Gerichten auch zeigen, dass sie verstanden hat, was sie ihr „in die Aufgabenkladde geschrieben haben“, so Pieper. Die vom Kreis gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts eingelegte Beschwerde wird nun auch mit der Verkehrsberuhigung durch den Poller begründet. „Es hätte nicht ausgereicht, wenn wir nur gesagt hätten, wir wollen etwas tun. Besser ist, wir tun etwas“, erklärte Bauamtsleiter Markus Weber. Erst mit einer neuen Situation vor Ort könne man ein Gericht dazu bewegen, sich mit der Thematik erneut zu befassen.

Bis zum 4. Februar hat der Kreis nun Zeit, seine Beschwerde zu begründen. Daraufhin hat die Klägerseite noch einmal vier Wochen, Stellung zu nehmen. Über die Beschwerde entscheidet dann das OVG. Mit einem Urteil sei, so Pieper, anschließend in sechs bis acht Wochen zu rechnen.

Erschlossen würde die Kita, wenn das Gericht zu Gunsten der Stadt entscheiden würde, von Süden über die Straße „Berdel“. Die Fahrzeit sei für die Eltern, die ihre Kinder zur Kita brächten dann auch nicht länger, als wenn sie in Schritttempo über die Walter-Gropius-Straße bis vor den Poller an der Georg-Muche-Straße fahren würden, hat die Verwaltung in einer Untersuchung festgestellt. Der Vorteil einer Anfahrt von Süden sei außerdem, dass bis direkt vor die Kita gefahren werden könnte.