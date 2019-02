Heute um 10 Uhr auf Domplatz in Münster geht es los: Die „Fridays for future“-Bewegung wird fortgeführt und hat dann auch Telgtes Gymnasium erreicht. Denn die Schüler der Q2 des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums wollen gemeinsam mit anderen Schülern, Studenten und Azubis gegen den Klimawandel demonstrieren und das Handel der Regierung bezüglich des Klimaschutzes kritisieren.

Greta Thunberg , 16 Jahre aus Schweden, machte es vor. Seit dem 20. August 2018 schwänzt sie jeden Freitag die Schule, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. „Warum sollen wir für eine Zukunft lernen, die bald nicht mehr sein wird?“, fragte sie während eines Streiks.

Dieser Meinung sind auch die Schüler des Maria-Sybilla-Merian Gymnasiums und nehmen an dieser Demo teil. Sie sind zum Schulleiter gegangen und haben ihm ihr Anliegen vorgetragen. Die Schule steht hinter ihnen und beurlaubt sie von der dritten bis zur siebten Stunde, um zur Demo fahren. Um 9.30 Uhr nehmen sie den Zug, und um 12.30 kommen sie wieder zurück. Der Nachmittagsunterricht wird wie gewohnt stattfinden. Allerdings ist eine Teilnahme nur von der Stufe 12 zu gewährleisten, so die Schule. Bei kommenden Bewegungen dürfen auch andere Stufen teilnehmen.

Demonstrationen sind ein Grundrecht und Teil der Demokratie. „Deshalb befürworten wir die Teilnahme“, so Schulleiter Harald Voß. Die Schule setze ihr Vertrauen in die Schüler und wünsche sich, dass sie sich auch neben der Schule mit der Problematik auseinander setzten. Zudem solle die Bewegung einen Diskussionsanstoß bieten.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, mussten minderjährige Schüler eine von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Freistellung mitbringen. In der erörtern sie unter anderem, inwieweit deren Beitrag zum Klimaschutz zu Hause, im Freundeskreis und in der Schule aussieht beziehungsweise in Zukunft aussehen wird. Damit möchte die Schule die Ernsthaftigkeit der Problematik des Klimaschutzes diskutiert wissen. Die Schüler handeln mit ihrer Aktion im Rahmen des Schul- und Grundgesetz. In dem Schulgesetz ist unter anderem vermerkt, dass die Jugend „im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit erzogen“ werden soll.

Zudem sollen sie lernen, die eigene Meinung zu vertreten und die anderer zu achten. In diesem Sinne könnten die Schülern den staatlichen Bildungsauftrag auf der Demonstration besser wahrnehmen als in der Schule selbst. Auch nach der Demonstration soll weiter über die Thematik debattiert werden und zwar im Unterricht. Dabei wird auf die Eigenständigkeit der Schüler gesetzt, hieß es weiter.