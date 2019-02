Am kommenden Montag, 4. Februar, lädt die Klinik Maria Frieden Telgte zu einem Vortrag unter dem Leitthema „Erste Hilfe-Maßnahmen für ältere Menschen“ ein. Die Referentin ist Dr. Karin Tellmann , Internistin und Ärztin für Geriatrie, die als Oberärztin in der Klinik Maria Frieden tätig ist. Im Rahmen der sogenannten und seit Jahren etablierten Montagsreihe stellt sie Wissenswertes und Aktuelles rund um Notfallsituationen bei älteren Menschen und Wiederbelebungsmaßnahmen vor.

Es werden nach Angaben des Veranstalters verschiedene Situationen, wie zum Beispiel Luftnot, Verschlucken eines Fremdkörpers und andere kleine und große Notfälle, vorgestellt und besprochen, wie man helfen kann. „Schwerpunktmäßig wird Dr. Tellmann in dem Vortrag auf Wiederbelebungsmaßnahmen bei Herz-Kreislauf-Stillstand eingehen“, heißt es in einer Mitteilung. Dabei geht es unter anderem um die Fragen: Woran erkenne ich einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wie kann ich helfen? Die erforderlichen Techniken der Wiederbelebung werden einfach und verständlich erklärt, so das Krankenhaus. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum praktischen Üben. Karin Tellmann steht zudem für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Der Vortrag beginnt um 16.30 Uhr im Fortbildungsraum (3. Obergeschoss) der Klinik Maria Frieden. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.