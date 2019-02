Luftiges Fotomotiv begeistert Jury

Auf dem Dach des Kölner Doms ließen sich die neun Männer der Zimmerei und Dachdeckerei „ Beuing und Niemann“ als Team fotografieren und reichten das Bild, das sie in Zimmermannskluft zeigt, im Rahmen eines Mitmach-Wettbewerbes bei der Kreishandwerkerschaft Münster ein. Für ihren Einsatz und für die ungewöhnliche Idee hinter diesem Bild wurden sie mit dem ersten Preis belohnt. Ab sofort lächelt das Team des Unternehmens aus Westbevern von verschiedenen Plakatwänden. Das Ganze soll Werbung für den Handwerksberuf machen: „Komm in unser Team“, so lautet der Aufruf auf den Plakatwänden.

Seit fast 15 Jahren gibt es die Zimmerei und Dachdeckerei „Beuing und Niemann“ GbR in Westbevern. Die Mannschaft ist nach eigenen Angaben stolz auf ihr Handwerk und engagiert sich unter anderem in der Nachwuchsförderung.

„Mitarbeiter-Marketing“, so der Inhaber Christian Beuing, „ist mittlerweile genauso wichtig wie jeder Auftrag.“ Darum nutzte er einen Fotowettbewerb unter dem Titel „Nebenan ist hier“ einer bundesweiten Imagekampagne des Handwerks, um sein Team zu zeigen. „Die Wirtschaftsmacht bekommt unser Gesicht“, heißt es dabei unter anderem.

Von Anfang September bis Ende Oktober lief das Projekt. Während des Aktionszeitraums gestaltete ein Grafikservice kostenfrei individuelle Werbemittel im Design der bundesweiten Imagekampagne des Handwerks. Eine Werbemöglichkeit, die nach Angaben der Verantwortlichen viele Handwerker für sich nutzten. Am Ende gab es dafür den ersten Preis.

Als Gewinner der Mit-Mach-Aktion der Kreishandwerkerschaft Münster und der Aktion „Modernes Handwerk“ ist Beuing mächtig stolz auf das Siegerfoto. Wie dieses entstanden ist, erzählte der Unternehmer bei der offiziellen Vorstellung eines der Plakate, die an verschiedenen Stellen stehen und Werbung für den Berufsstand machen sollen.

„In der Karnevalszeit 2017 fand ein besonderer Betriebsausflug nach Köln statt. Erstes Ziel war der weltbekannte Dom und in diesem Zusammenhang natürlich auch in 97 Metern Höhe die Besucherplattform.“ Doch vor dem Foto in luftiger Höhe war ein wenig Sportlichkeit von den Handwerkern gefordert. Der Weg führt nämlich über insgesamt 533 Treppenstufen nach oben. Das gesamte neunköpfige Team trug dabei stolz die Kluft der Zimmerer. Eine chinesische Touristin war es, die schließlich das Erinnerungsfoto schoss, dass nach Meinung der Verantwortlichen des Handwerks „eine Ausstrahlung hat, als ob die neun Zimmermannsleute aus Westbevern gerade das Dach des Kölner Doms neu eingedeckt hätten“. 18 Monate später strahlte dieses Foto die Jury an und aus der Masse der eingesandten Bilder heraus.

Bei der offiziellen Präsentation brachte Christian Beuing auch seine zukünftige Auszubildende Franziska Budke mit, die im vergangenen Jahr bei ihm ein Praktikum absolviert hat und von diesem Handwerksberuf so begeistert ist, dass sie ihren Ausbildungsvertrag ab Sommer 2019 bereits unterschrieben hat.

Jan-Hendrik Schade, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Münster, stellte die Mitarbeitergewinnung und die Kundenansprache in den Mittelpunkt der Kampagne: „Ob an der Ladentheke, beim persönlichen Besuch oder auf der Website – online wie offline – zeigen Handwerker ihr Gesicht, sprechen Kunden und Mitarbeiter an und machen so auch ihr persönliches Engagement sichtbar.“ In Telgte und Westbevern sowie der Umgebung wird einen Monat lang das Foto vom Kölner Dom mit dem Team als Plakatmotiv für das Zimmerer- und Dachdeckerhandwerk werben.