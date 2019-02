Geburtstagsparty im Kinosaal

Seit August 2018 sind Finja Leifeld , Insa John und Talea Wortmann vom Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium als Austauschschüler in Telgtes Partnerstadt Tomball. In den WN berichten sie abwechselnd, was bei ihnen in Texas gerade los ist. Heute erzählt Finja Leifeld über ihren 16. Geburtstag, den sie in Tomball feierte.

„Es war ein richtig schöner Tag“, erzählt die Schülerin von der Geburtstagsfeier. Die veranstaltete sie gemeinsam mit ihrer Gastschwester, die im gleichen Monat 16 Jahre wurde. Diese wurde an diesem Tag mit einem eigenen Auto beschenkt. „Das ist echt cool, denn in Amerika darf man ja schon ab 16 allein Auto fahren. Und so können wir jetzt jeden Tag zur Schule fahren“, erzählt Finja. Die eigentliche Party stieg erst einige Tage später. Das war für Finja etwas ungewohnt. „Ich habe ja sozusagen vorgefeiert, weil ich erst am 28. Januar Geburtstag habe.“ Dennoch war es ein toller Tag für die nun 16-Jährige.

Ihre Gastschwester und sie haben die Feier in einem Kinosaal veranstaltet, den sie für diesen Anlass gemietet haben. Mit rund 50 Gästen sahen sich die beiden einen Film an. Dort gab es sogar spezielle Sitze, bei denen die Besucher nur einen Knopf drücken mussten und die Bedienung kam sofort. Ein weiteres Highlight war die große Geburtstagstorte. „Das alles haben meine Gasteltern für uns organisiert“, erzählt die Telgterin.

Der Tag ihres Geburtstags, der 28. Januar, war an sich erstmal etwas unspektakulär, denn Finja ist in ihrer Gastfamilie morgens diejenige, die als Erste aufsteht. Außerdem musste ihre Gastschwester zum Frühsport und konnte ihr also nur kurz gratulieren. Aber nach der Schule fand Finja an ihrem Platz Luftballons, eine 16 und Geschenke. Von ihrer Gastfamilie bekam sie Schmuck und neue Schuhe. Und auch von ihren Freunden wurde Finja reichlich geschenkt: „Ich habe wirklich Massen an Geschenken bekommen“, freut sich die Schülerin. Außerdem bekam sie unzählige Nachrichten von Freunden: „Ich hatte bestimmt 60 neue WhatsApp-Nachrichten, als ich aufgewacht bin.“ Auch ihre Mitschüler haben gratuliert.

Später telefonierte Finja Leifeld dann noch mit ihrer Familie in Telgte, die extra einen Kuchen für sie gebacken hatte. Den konnte Finja über Facetime allerdings nur bewundern. Gegessen haben ihn später ihre Eltern.