900 Euro für den Nachwuchs

Den Jüngsten in der Gemeinde eine Freude bereiten: Dieses Vorhaben setzten der Westbeverner Krink als Organisator der Cafeteria des Vadruper Weihnachtsmarktes, Josef Weilke in federführender Funktion sowie viele fleißige Bäckerinnen und Helferinnen bei der Bedienung der Besucher in die Tat um. Ein Erlös von 900 Euro kam zusammen, der zu je einem Drittel an die St.-Christophorus-Grundschule, den St.-Christophorus-Kindergarten und den Kindergarten „Sternenzelt“ in Vadrup zur Unterstützung von Projekten und Anschaffungen geht.

„Der Rückblick auf den Vadruper Weihnachtsmarkt erfreut uns natürlich sehr, können wir doch nach alter Sitte wieder gewisse Vorhaben von Schule und Kindergärten im Ort unterstützen“, blickte Günter Dange, zweiter Vorsitzender des Krinks, im Beisein der Verantwortlichen beim Treffen im Kindergarten St. Christophorus zurück.

Der Krink hatte die Cafeteria zum dritten Mal anlässlich des Vadruper Weihnachtsmarktes im ehemaligen Gasthaus „Am Brinker Platz“ durchgeführt. „Rund 50 Kuchen waren gespendet worden. Die Stücke wurden – verbunden mit je einer Tasse Kaffee – an den Tischen serviert“, ergänzte Krink-Vorsitzende Friederike von Hagen-Baaken.

Die Freude über die Spende war bei den Verantwortlichen aus Grundschule und den beiden Kindergärten entsprechend groß. Sie hatten auch gleich eine Verwendung im Auge. Martina Krimphoff vom Christophorus-Kindergarten möchte Material für den Bewegungsraum anschaffen. Imke Laumann vom Kindergarten „Sternenzelt“ wünscht sich ein Trampolin für draußen. Schulleiterin Silke Neier und Timo Eckelt vom Förderverein der Grundschule sehen den Betrag bei einem Projekt im Rahmen der Projektwoche gut angelegt. „In Zeiten, in denen das Geld knapp ist, jeder Euro mindestens einmal umgedreht werden muss, kommt die Spende natürlich gelegen und zum richtigen Zeitpunkt“, erklärte Martina Krimphoff.

„Auch beim Vadruper Weihnachtsmarkt 2019 wird es erneut eine Cafeteria geben“, erklärte Friederike von Hagen-Baaken. „Der Frauenchor der kfd Westbevern habe sich bereit erklärt, diese durchzuführen.