Übernachtung mit Frühstück für zwei bis drei Reichsmark

Das Münsterland als Touristenziel ist heute so aktuell wie vor 85 Jahren. Damals, im Jahre 1934, sorgte das Landesverkehrsamt Westfalen mit der Herausgabe eines Gäste- und Reiseführers Münsterland für eine umfangreiche Übersicht der Unterkünfte. Der Telgter Josef Kosmann hatte dieses Werk im Bücherregal seines Schwagers in dessen Wohnort Hamburg entdeckt. Dieser hatte es vor Jahren in der Hansestadt in einem Antiquariat erworben.

In Telgte war das Wandern zu jener Zeit sehr beliebt. Bereits vor etwa 90 Jahren gab es im Münsterland ein Wanderwegenetz von 2250 Kilometern Länge, an dem sich viele kleine Unterkünfte befanden. Einige davon auch in und um Telgte. Nur wenige konnten ihre Existenz bis zum heutigen Tage erhalten. Nach den Aufzeichnungen war Telgte 1934 ein historisches Landstädtchen mit 3400 Einwohnern, elf Kilometer östlich von Münster gelegen und mit zahllosen Pilgern jährlich ein viel besuchter Wallfahrtsort. Telgte zählt zu den ältesten Kirchengründungen.

Der mittlerweile 85 Jahre alten Broschüre ist zu entnehmen, „dass prachtvolle Landschaftspartien mit Spazierwegen unmittelbar an der Stadt und an der Ems Telgte“ damals so attraktiv machten, wörtlich: „Das Münsterland ist das Ziel unzähliger Wanderer geworden. Ein ungeheurer Strom naturliebender licht- und lufthungriger Menschen aus dem angrenzenden, an Naturschönheiten armen Industriegebiet, durchwandert sonntäglich die Wälder.“

Zu den schönen Wanderzielen gehörten schon damals Haus Langen mit einem historischen Adelssitz (vier Kilometer), die Waldhütte im Klatenberg mit großen Nadelwaldungen (2,5 Kilometer), Jägerhaus (3,5 Kilometer) und Brandhove (ein Kilometer).

In dem Gäste- und Reiseführer von 1934 ist auch nachzulesen, dass Telgte 1934 über schön eingerichtete Tennis- und Sportplätze, eine neuzeitliche Flussbadeanstalt – heute ist dort die erste Fußgängerbrücke über die Ems am Busparkplatz –, eine Anlegestelle für Ruder- und Paddelboote und eine „Unterkunftsstelle für Boote“ verfügte.

Drei Hotels, neun Gaststätten und sechs Kaffeehäuser boten den Wanderern insgesamt 129 Betten an. Kein Hotelzimmer verfügte zur damaligen Zeit über fließendes Wasser im Zimmer. Zu den als „Hotel“ aufgeführten Häusern gehörten Kleinherne, Baumhove („Telgter Hof“) und Hotel Althaus. Lediglich den „Telgter Hof“ gibt es noch heute. Dieser wurde 1941 an die Familie des Kaufmanns Josef Buschhoff verkauft. Der „Telgter Hof“ hat heute zwölf Zimmer, ein Restaurant und liegt im Herzen der Altstadt. Er wird von den Eheleuten Sabine und Thomas Buschhoff geführt.

Von den insgesamt 29 Gaststätten boten ebenfalls einige Übernachtungen an: Stumpe (sechs Betten), Bußmann (zehn), Halbach (fünf), Seiling (25), „Zum Bahnhof“ (vier), „Zum Steintor“ (zehn), Brandhove (zwei), Gerversmann (zwei) und „Zur dicken Linde“ (fünf). Auch auf Haus Langen gab es vier Übernachtungsmöglichkeiten, drei in der Kaffeewirtschaft Jägerhaus, ein Zimmer im Kaffeehaus Ringemann und zwei Zimmer im „Zum Posthorn“. 1934 kostete eine Übernachtung mit Frühstück zwischen zwei und drei Reichsmark, der volle Pensionspreis betrug drei bis 4,50 Euro. Fast alle Häuser mit Übernachtungsmöglichkeiten verfügten über eine Autohalle. Lediglich Stumpe, heute steht dort ein großes Wohnhaus am Baßfeld, weist einen Garten aus.

Die „Waldhütte“ wurde nicht als Hotel, sondern als Kur- und Kaffeehaus aufgelistet. Sie verfügte über zwölf Betten und kein fließendes Wasser in den Zimmern. Elektrisches Licht war ebenfalls nicht verfügbar. 1933 wechselten dort gerade die Besitzer von der Familie Ostholte zum Münsteraner Gastronomen Otto Süß. Anfangs – so ist in der Geschichtschronik der „Waldhütte“ nachzulesen – war die „Hütte am Klatenberg“ nur eine kleine Speise- und Schankwirtschaft: Es gab Kuchen und einfache Schnittchen. Als die ersten Zimmer eingerichtet wurden, mussten die Besitzer ihre Matratzen zur Verfügung stellen, weil es noch an Ausstattung mangelte. Vor etwa 80 Jahren entstanden die Tiervolieren und die Parkanlage mit einer 7000 Quadratmeter großen eigenen Park- und Wiesenlandschaft. Das „Heidehotel Waldhütte“ hat sich in all den Jahrzehnten inmitten des Landschaftsschutzgebietes „Klatenberg“ stetig weiterentwickelt, verfügt inzwischen über 31 Hotelzimmer und hat auch als Tagungshotel einen Stellenwert.