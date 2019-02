Etliche Weichen neu gestellt

Mit großen Schritten und Zuversicht stellt der TV Friesen seine Weichen neu. Beim Neujahrsempfang erfuhren die Ehrenamtlichen und Bürgermeister Wolfgang Pieper von den Projekten, die den Verein zukunftsfähig machen sollen.

Die erste Vorsitzende Gudrun Busch stellte diese vor: Sie freute sich unter anderem über eine neu gestaltete Homepage, die live online geschaltet wurde. Stellvertretend für alle, die an der Homepage mitgearbeitet haben, dankte sie Jürgen Fieber und Florian Diederich.

Das zweite Ziel sei mehr ein Wunsch, sagte sie. Denn es gehe um die Renovierung der Dreifachsporthalle im Frühjahr 2020. An den Bürgermeister gewandt sprach sie den Wunsch aus, dass die Verwaltung auf die Anregungen und Wünsche des TV Friesen eingehen solle. „ Wir sind hier gerne zu Gesprächen und Diskussionen bereit und hoffen auf Kompromisse zwischen Verwaltung, Schule und Vereinssport.“

Bürgermeister Wolfgang Pieper lobte das Engagement: „Der Sportverein erfüllt in und für Telgte ganz wichtige sportliche und auch gesellschaftliche Funktionen.“ Die Stadt unterstütze die Arbeit insbesondere durch die Bereitstellung und Ausstattung der Sporthallen. Bezüglich der von Gudrun Busch angesprochenen Renovierung der Dreifachsporthalle wurde Wolfgang Pieper konkret: Durch einen Ratsbeschluss stehe fest, dass das Bauwerk einer Komplettsanierung unterzogen werde. Das betrifft die Gebäudehülle und eine energetische Sanierung ebenso wie die Erneuerung des Hallenbodens, der Prallschutzwände und der Zuschauertribüne. „Die Kosten“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper, „belaufen sich nach derzeitigem Stand auf etwa 2,3 Millionen Euro. Die Planung und Vorbereitung von Ausschreibungen laufen in diesem Jahr bereits auf Hochtouren, damit die bauliche Umsetzung in 2020 konzentriert erfolgen kann“, sagte er weiter.

Neue Wege geht der TV Friesen auch beim Vereinszentrum. Nach 19 Jahren an der Münsterstraße ist er entschlossen, ab 2020 einen wichtigen Teil des Vereinslebens am Gildeweg zu gestalten. Eine „Baugruppe“ wurde gebildet, sie arbeitet eng mit dem Vorstand zusammen. Gudrun Busch begründete den Standortwechsel: „Wir möchten den Wünschen nach mehr Gesundheits- und Fitnesskursen gerecht werden. Die Räume in unserem Vereinszentrum an der Münsterstraße reichen nicht mehr aus. Wir wollen am Gildeweg mit dem Fitnessstudio und der Tanzschule ein neues Sportzentrum entwickeln, mit mehr Möglichkeiten für das Ballettstudio und für den Gesundheitssport, größerer Unabhängigkeit von den Nutzungszeiten für die Sporthallen und mehr Platz für unsere Verwaltung.“

Geehrt wurden im Rahmen des Neujahrsempfanges fünf Personen, die seit über 60 Jahren Mitglied sind: Gisela Hanewinkel, Helga Möllers, Gerda und Josef Hölscher sowie Irmhild Rickert bringen es zusammen auf fast auf 400 Lebensjahre. Sie kennen noch die Zeiten, in denen sie das Holz für den Ofen in der Turnhalle an der Ritterstraße mitbringen mussten. Gudrun Busch: „Von diesen Anfängen bis heute liegen über 60 Jahre, in denen die zu Ehrenden durchgehend bei uns im Verein Sport getrieben und die Entwicklung Telgtes und unseres Vereins mitgestaltet und erlebt haben.“ Busch war sich mit Blick auf die Geehrten sicher: „Wenn wir uns diese anschauen, erahnen wir, dass Sport jung hält.“