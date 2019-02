Statt am frühen Morgen in der Schule zu sitzen, stand ein Großteil der angehenden Abiturienten des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums am Freitag vor dem historischen Rathaus in Münster im Schnee und marschierte später in Richtung Schloss. Der Grund dafür: Mit vielen anderen Schülern, Studenten und sogar einer Gruppe von Grundschülern demonstrierten die Telgter für eine konsequentere Klimapolitik. Organisiert hatte die Demo die Gruppe „Fridays for future Münster“ (WN berichteten bereits). Die Telgter organisierten ihre Teilnahme selbst. Sophia Allemeyer, Tom Piendl und Thilo Werner baten Schulleiter Harald Voß um eine Beurlaubung der Schüler. Viele der Telgter fanden es gut, dabei gewesen zu sein. „Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen“, betonten etwa Leon Brombach und Jana Bellina. „Die Politiker sollen merken, dass man endlich etwas ändern muss“, sagte Timea Struwe. Leona Mors fand: „Es ist ein wichtiges Thema, das alle betrifft.“ Und was tun die Telgter Schüler selbst für das Klima? Einiges, sagen sie auf Nachfrage: Zum Beispiel nicht so viel Auto fahren, Plastiktüten ablehnen und stattdessen lieber Jutebeutel benutzen, aber auch auf den Fleischkonsum achten und Arbeitszettel per Mail verschicken, um kein Papier zu verbrauchen.