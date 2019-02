Der Besuch und das finanzielle Ergebnis der neunten Vadruper Rocknacht für Nepal waren für die Organisatoren ein voller Erfolg. Der Kassensturz ergab eine Spende von 1535 Euro. Durch das beste Ergebnis dieser traditionellen Veranstaltung in „Piesers Gasthaus“ wurde auch das Ziel, die 5000-Euro-Marke in der bisherigen Gesamtbilanz zu knacken, erreicht. In den neun Jahren sind jetzt 6300 Euro für Projekte in Nepal zusammengekommen.

Die 1535 Euro wurden von den Mitgliedern des Doppelkopf-Clubs auf 1900 Euro aufgestockt. Und Gastwirt André Holtmann hat zusätzlich 200 Euro zugesagt, so das es insgesamt 2100 Euro geworden sind.

Die Gelder aus der Rocknacht sollen vom „Freundeskreis Nepal“ zweckgebunden für die Einstellung eines Englischlehrers in Karthali verwendet werden. Es fehlen zum Jahresgehalt – ein Lehrer hat dort ein Jahreseinkommen von 2500 Euro – somit nur noch 400 Euro, die aber vom „Freundeskreis Nepal“ übernommen werden.

Die Initiatoren dieser Musik-Veranstaltung sind Klaus Estner, Michael Kanthack, Ralf Lürenbaum, Johann Meyer, Ralf Schmidt und Manfred John vom Doppelkopf-Club. Sie haben – wie berichtet – auch zwei Patenschaften zu den zwei „Patenkindern“ übernommen.

Die nächste Rocknacht findet am 25. Januar 2020 statt.