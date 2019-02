Bereits der Auftakt war vielversprechend: Über große Teile des Kirchenraumes verteilt, sorgten die Sängerinnen und Sänger des Gospelchores St. Marien am Sonntagnachmittag für einen stimmgewaltigen Auftakt ihres Konzertes.

In der bis auf den letzten Platz belegten Kirche, einige Besucher mussten sogar stehen, präsentierten sie unter der Leitung von Stephan Hinssen Gospels und Spirituals unter dem Titel „Image – Lieder des Friedens“. Am Klavier wurde der Chor dabei von Propsteikantor Michael Schmitt begleitet.

Mal getragen, mal mitreißend – immer aber sehr überzeugend wusste der Gospelchor das Publikum zu begeistern. Das war etwa beim „Da pace domine“ selbst gefordert. Anfangs vom Chor musikalisch an „die Hand genommen“, trauten sich die Anwesenden nach kurzer Zeit bereits, stimmgewaltig einzustimmen.

„Einige Monaten lang haben wir hoch konzentriert, unter anderem bei Sonderproben, an diesem Programm gearbeitet, das den Geist unseres gemeinsamen Singens widerspiegelt“, sagte Ferdi Neuhaus, Vorsitzender des Gospelchores, am Rande des Konzertes. Neben Stephan Hinssens war er einer der Solisten. „Dass der Gospelchor mit diesem Konzertprogramm die spirituelle Tiefe weltlicher Popmusik im kirchlichen Raum erforscht und erlebbar machen will, ist eine Besonderheit“, war sich Chorleiter Hinssen sicher.

Pater Ephrem, er begrüßte die zahlreiche Zuhörer im Namen der Kirchengemeinde St. Marien, nahm den Konzerttitel als Leitfaden für seine Worte. „Frieden ist nicht nur das verbindende Element aller spirituellen Strömungen, sondern auch das Fundament des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft“, sagte er unter anderem.

Regina Hildebrandt-Hof führte gekonnt durch das Konzertprogramm. Sie gab zahlreiche Erläuterungen zu den einzelnen Stücken und ihrer Herkunft.