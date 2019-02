Nicht nur Angelika Fichna war am Wochenende stocksauer. „Das ist ein unhaltbarer Zustand“, sagt die Bewohnerin der Altstadt mit Blick auf die Gelbe Säcke, die in vielen Bereichen der Stadt nicht abgeholt wurden.

„Meines Erachtens ist die Stadt mit verantwortlich dafür, dass die Straßen sauber sind“, sagte sie. Gerade mit Blick auf den Sommer, wenn immer viele Touristen und Wallfahrer in Telgte unterwegs seien, müsse nach dem Fehlstart des neuen Unternehmens zu Jahresbeginn dringend etwas passieren. Nach eigenen Angaben hat sie bereits den Heimatverein angeschrieben, der sich sehr um ein schönes Telgte bemühe. „Was nützt das alles, wenn sich Bürger einsetzen, aber es am Ende so aussieht.“

„Das ist eine Geschichte, die überhaupt nicht geht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Pieper . Obwohl die Stadt nicht zuständig sei, habe sie sich der Sache nun angenommen. Mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises sei bereits Kontakt aufgenommen worden. Geprüft werde nun, so Pieper, welche Sanktionsmöglichkeiten es gegen den Systembetreiber und die von ihm mit der Abfuhr der gelben Säcke beauftragten Firma Tönsmeier gebe.

Für den Bürgermeister liegt der Fehler im System, weil der Bundesgesetzgeber nicht zulasse, dass die Entsorgung der Gelben Säcke von den Kommunen geregelt werde, sondern dies über private Dienstleister geschehe. „Diese Sache hätte man den Kommunen überlassen sollen. Und das Ganze in Verbindung mit der Einführung einer Wertstofftonne. Damit hätte das „Trauerspiel mit Gelben Säcken“ beendet werden können. Gleichzeitig hätten über die neue Tonne noch mehr Wertstoffe entsorgt werden können. „Aber diese Chance wurde leider vertan“, so Pieper. „Wir arbeiten mit der AWG aber daran, dass die Wertstofftonne ab 2020/21 eingeführt wird.“

Bereits seit rund zwei Monaten gibt es zum Teil erhebliche Probleme bei den Gelben Säcken. Die Firma, die bis zum Jahresende für die Entsorgung zuständig war, schaffte wegen Erkrankungen, so seinerzeit ein Unternehmenssprecher, nicht die komplette Abfuhr. Die Folge: Vor allem in den Außenbereichen blieben viele Beutel liegen. In anderen Bereichen setzte die Stadt ein anderes Entsorgungsunternehmen ein.

Die Probleme in Telgte sind übrigens kein Einzelfall. Auch in einigen anderen Kommunen im Kreis Warendorf waren in den vergangenen Wochen Gelbe Säcke und teilweise auch ganze Bezirke liegen geblieben.