Interessante Debatten mit guten Argumenten und tollen Kontern lieferten sich Schüler der Jahrgangsstufe neun und der Erprobungsstufe des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums beim Wettbewerb „Jugend debattiert“. Die Jury bildeten Schüler aus der Q 2.

Zuerst debattierten die neunten Klassen gegeneinander. Der Teampartner wurde ausgelost. Genauso auch, ob man die Pro- oder Contra-Argumente vorbringen sollte. In der Vorrunde debattierten die Schüler über das Thema „Soll privates Silvester-Feuerwerk verboten werden?“. Im Finale ging es dann um die Fragestellung „Soll bundesweit für alle Hundehalter ein Hundeführerschein vorgeschrieben werden?“. Dabei traten Ben-Luis Boening (9b) und Maya Wigger (9a) auf der Contra-Seite gegen Tom Huesmann (9c) und Henry Schäfer (9b) auf der Pro-Seite an. Sieger wurde Ben-Luis Boening, der mit der Zweitplatzierten Maya Wigger zum Regionalwettbewerb am 7. März in Vreden fährt.

Die Schüler der Erprobungsstufe hatten in der Vorrunde das selbe Thema wie Neuntklässler. In der Finalrunde traten Magnus Große Hüttmann und Leopold Merz auf der Contra-Seite gegen Elena Lembeck und Antonia Mentrup an. Ihr Thema war „Soll in Deutschland ein generelles Tempolimit auf Autobahnen eingeführt werden?“. Es siegte Magnus Große Hüttmann. Ebenfalls am 7. März tritt er auf regionaler Ebene gemeinsam mit Antonia Mentrup für das MSMG an.