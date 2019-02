Heiner Muhmann bestätigt

Heiner Muhmann hatte doppelten Grund zur Freude anlässlich der Generalversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins. Er selbst wurde einstimmig in seinem Amt als erster Vorsitzender des (HGV) bestätigt, das er seit 15 Jahren mit Freude ausübt. „Ich mache das gerne, habe engagierte Mitglieder im Vorstand um mich.“

Mit Olaf Holtgreve konnte der Vereinschef zudem ein neues Mitglied begrüßen im Verein, der nun 45 Mitglieder zählt, die aus Westbevern, Telgte und Ostbevern Brock kommen. In ihrem Vorstandsamt bestätigt wurde auch Daniela Meyersick als Schriftführerin. Damit kann der Verein in bewährter Besetzung die kommenden Herausforderungen angehen.

Heiner Muhmann schnitt in seinem Jahresbericht 2018 das Weinfest, die Radtour mit Boßeln und das Glühwein-Angebot nach dem Konzert „Weihnachten für alle“ an. Der Zuspruch sei sehr gut gewesen. Heinz-Hermann Joostink berichtete über eine gesunde Finanzlage. Für seine akkurate Buchführung erhielt er Lob von den Kassenprüfern Andreas Hill und Jürgen Beck . Olaf Holtgreve wurde als neuer Kassenprüfer (für Jürgen Beck) gewählt.

Das Veranstaltungsprogramm 2019 beinhaltet erneut die Durchführung eines Weinfestes am 3. August vor dem Speicher auf dem Dorfplatz. Für den passenden Wein wird wieder Winzer Klaus Schäfer vom Weingut Otto Schäfer aus Leyen sorgen. Damit setzt der Verein die Tradition fort, in jedem Jahr eine größere Veranstaltung für die Allgemeinheit durchzuführen. Eine Radtour und das Ausschenken von Glühwein nach dem Konzert in der Kirche stehen ebenfalls wieder auf dem Jahresprogramm.

Zum Auftakt der Versammlung hatte Friederike von Hagen-Baaken einen Bericht über das Projekt „Krake“ gegeben. Themen waren Leben ins Dorf zu bringen, Versorgung, Entwicklung, Verkehr, Ausbildung und Zusammenarbeit. Westbevern nehme diesbezüglich eine Vorbildfunktion ein, hat die Krink-Vorsitzende und Projektleiterin aus Gesprächen mit Vertretern aus anderen Gemeinden erfahren.

Bei der Generalversammlung erfreute sich auch eine Tombola größter Beliebtheit. Sabine Merschkötter freute sich über den Hauptgewinn, eine Gartenbank. Ein Grünkohlessen stand ebenfalls auf dem Programm.