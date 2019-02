Anwohner äußern große Bedenken

Die geplante Kindertagesstätte auf dem Bolzplatz an der Robert-Schumann-Straße an der Bahnlinie stand im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung der Stadt am Dienstagabend im Rathaus. Bürgermeister Wolfgang Pieper machte gleich zu Beginn deutlich, wie wichtig ihm die Mitwirkung der Nachbarn schon in diesem frühen Planungsstadium ist. Denn eine Detailplanung gibt es noch gar nicht.

Wichtig ist der Stadt, die Anlieger vorab zu informieren und auf Fragen Antworten zu geben. Etwa 60 Anwohner, interessierte Bürger und Politiker aller Fraktionen waren in den großen Sitzungssaal gekommen. Dabei wurde deutlich: Die Stadt muss die 75 Kitaplätze schnell realisieren. Keine leichte Aufgabe: Nachbarn sorgen sich um ihre Ruhe und haben Angst vor Lärm, erhöhtem Verkehrsaufkommen und fehlenden Parkplätze. Die Bedenken der Anwohner betreffen im Kern den Bring- und Abholverkehr. „Die vorhandenen Erschließungsstraßen sind für einen solchen Verkehr ausgelegt und geeignet“, so Bauamtsleiter Markus Weber , der zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Pieper und Fachbereichsleiterin Tanja Schnur über das Vorhaben informierte.

Den großen Bedarf an Kitaplätzen stellte Bürgermeister Wolfgang Pieper heraus: So gebe es eine anhaltend hohe Nachfrage und eine überproportionale Nachfrage nach U3-Plätzen in Telgte (Kinder im Alter von einem und zwei Jahren): „Der Bedarf für das neue Kita-Jahr zum 1. August 2019 kann zwar überwiegend gedeckt werden, jedoch werden voraussichtlich etwa 75 Plätze für Kinder fehlen, die allerdings einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben.“

Fast gebetsmühlenartig wirbt der Bürgermeister für die Kindertagesstätte und betont, mit den Anliegern weiter zu sprechen, deren Anregungen, Vorschläge und Bedenken im weiteren Verlauf der Planungen auf Realisierbarkeit hin zu überprüfen. Eine Kita sei „ein angenehmer Nachbar, denn nachmittags“. Ab etwa 16 oder 17 Uhr und vor allem an Wochenenden herrsche dort Ruhe und Frieden. „Eine Kita“, so Wolfgang Pieper, „ist im Allgemeinen Wohngebiet zulässig.“

Bürgermeister Wolfgang Pieper beschrieb den enormen Kraftakt, der bislang unternommen wurde, um einen geeigneten Standort zu finden: „Wir haben 25 Stellen in der Stadt geprüft, davon zuletzt allein sechs in einer tiefergehenden Machbarkeitsuntersuchung.“ Nach dem vorläufigen Aus an der Georg-Muche-Straße gilt es, mit einer neuen schnell umsetzbaren Lösung einen neuen Kindergarten noch 2019 zu realisieren.

Das etwa 2700 Quadratmeter große Bolzplatzgelände an der Robert-Schumann-Straße schnitt beim Standortsuchverfahren erfolgreich ab. „In Abstimmung zwischen Stadt Telgte, Kreis Warendorf und dem Kita-Träger ,Kinderzentren Kunterbunt’ wird der derzeitige Bolzplatz am Ende der Robert-Schumann-Straße als Standort für eine dauerhafte Kita – nicht nur als Provisorium – verfolgt“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper. Dies sei möglich, weil der Kreis Warendorf als Baugenehmigungsbehörde eine temporäre Baugenehmigung zugesagt hat. Das Planungsrecht (Anpassung des Bebauungsplanes) könne parallel mitlaufen. „Das Gelände“, so Markus Weber, „ist geeignet, weil es der Stadt gehört, ausreichend groß, gut erschlossen und gut erreichbar ist.“ Auch sei ein An- und Abfahren über das geplante Kitagelände selbst möglich, Stellplätze würden geschaffen, die Anbindung an Strom, Gas, Wasser und Abwasser sei gut möglich. Für den wegfallenden Bolzplatz soll es auf jeden Fall Ersatz geben.

Am Donnerstag kommender Woche, am 14. Februar, sollen die notwendigen Beschlüsse durch den Planungsausschusses und den Rat gefasst werden, um so ein schnelles Planungs-, Genehmigungs- und Bauverfahren zu erreichen, damit die Kindertagesstätte an der Robert-Schumann-Straße möglichst noch im Herbst in Betrieb gehen kann.