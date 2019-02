Sterben, Tod und Trauer sind bei der Arbeit der Telgter Hospizgruppe selbstverständlich ein wichtiges Thema. Doch darauf beschränkt ist das Wirken bei weitem nicht. „Bei uns ist nicht alles traurig. Auch Freude und Humor begleiten uns immer“, erklärt Rosemarie Schepers und erhält von ihren ehrenamtlichen Mitstreiterinnen Andrea Heckenberg und Barbara Meuthen ein zustimmendes Nicken. „Die Hospizarbeit ist etwas, was uns allen große Freude bereitet. Die Menschen lassen uns in einer Ausnahmesituation sehr nah an sich heran. Humor lässt das Ganze leichter werden.“

Um ihre Arbeit gut machen zu können, bilden sich die Ehrenamtlichen immer wieder fort. Doch das kostet eine Menge Geld. Deshalb war die Freude bei den drei Frauen, und natürlich der ganzen Gruppe, groß, als sie eine Spende der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 500 Euro entgegennehmen durften, mit der ein Großteil der Kosten für die Teilnahme an einem Kurs der Landvolkshochschule mit dem Schwerpunkt Begleitung von Demenzkranken gedeckt werden können.

Die Hospizgruppe sucht stets neue Mitstreiter. Für Interessierte wird im Mai in Everswinkel ein Vorbereitungskurs in Hospizarbeit und Sterbebegleitung angeboten. Ansprechpartnerin vor Ort ist Elke Sohst, ✆ 0 25 04/80 94.

In vielen öffentlichen Einrichtungen, Geldinstituten, Arztpraxen, Apotheken und im Rathaus liegen die neuen Programmhefte der Hospizbewegung im Kreis Warendorf aus. Darin sind auch die Termine der Telgter Hospizgruppe verzeichnet. Am Mittwoch, 3. April, wird zu der Buchvorstellung „Zwischen Leben und Tod: Vom Sterben in der Literatur“ eingeladen. Um Kindertrauer geht es am Montag, 4. November, bei „dafür bin ich nicht zu klein . . .“. Beide Veranstaltungen finden in der ehemaligen Johannes-Kirche an der Einener Straße statt.