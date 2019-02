Die mangelhafte Abfuhr der Gelben Säcke durch die Firma Tönsmeier wird zur unendlichen Geschichte. Gestern lagen immer noch große Mengen von Säcken am Straßenrand – insbesondere im Außenbereich von Vadrup und in der Lütkenheide in Westbevern. Im Telgter Innen- und Außenbereich seien die Säcke abgeholt worden, berichtet Stefan Bruns , in der Stadtverwaltung mit dem Thema Abfallentsorgung befasst. Nun hat die Stadt selbst die Initiative ergriffen. „Wir haben der Firma Tönsmeier ein Ultimatum gestellt, dass die Säcke bis heute Abend abgefahren worden sein müssen“, so Bruns am Mittwoch. „Sollte das nicht geschehen sein, werden die Mitarbeiter des Baubetriebshofes das übernehmen.“ Die Kosten werde die Stadt dann dem Systembetreiber, der Firma Belland Vision in Pegnitz in Bayern, in Rechnung stellen. „Und die werden sich das Geld sicherlich bei der Firma Tönsmeier wiederholen“, mutmaßt Stefan Bruns.

Bis spätestens Freitag sollen alle Gelben Säcke von den Straßenrändern verschwunden sein.