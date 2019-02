Reise in eine andere Welt

Schnee, Wasser und viele Autos auf den Straßen kennt Richard Kavetamunisa aus seinem Heimatland nicht. Daher war der 46-Jährige aus Namibia auch erstaunt, als er nach elf Stunden Flug in Deutschland landete, von Winzer Georg Hundertmark am Flughafen abgeholt und nach Nehren an der Mosel befördert wurde. Dort hält sich Richard auch noch einige Tage auf, ehe es für ihn wieder zurück nach Ot Jiruze in Namibia geht.

Dort lebt und arbeitet der vierfache Familienvater auf einer Farm. Er ist Jagdmeister und Vorarbeiter. Seine Tätigkeit erstreckt sich auch auf die tatkräftige Unterstützung von Vorhaben in Okahandja zur Verbesserung der Infrastruktur für die Schulkinder. Genauer gesagt ist Richard einer der Unterstützer des Westbeverner Vereins „Waisenkinder in Namibia“. Dessen Hauptaugenmerk liegt darauf, den Kindern in Namibia durch Bildung die Möglichkeit zu geben, sich selbst eine gesicherte Zukunft aufzubauen.

Hans-Jürgen Pfützner , zweiter Vorsitzender des Vereins, informiert sich regelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung der Vorhaben und über die sinnvollen Verwendung der Spendengelder.

Jetzt aber konnte er Richard Kavetamunisa in Westbevern willkommen heißen. Gekommen war er gemeinsam mit Georg „Schorsch“ Hundertmark vom Weingut Theisen in Nehren an der Mosel, das die Aktivitäten des Vereins „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“ ebenfalls unterstützt.

„Es gibt viel zu tun, aber Fortschritte sind erkennbar, was gut für die Kinder und Jugendlichen ist“, berichtete Richard, der recht gut Deutsch spricht. „Das habe ich mir Schritt für Schritt angeeignet durch die Touristen, die Namibia besuchen und damit auch die Farmen. „Ich freue mich, zum ersten Mal in Deutschland zu sein und einiges Neue bei meinem kurzen Aufenthalt erleben zu dürfen.“ Ziel des Besuchs ist es einmal das Leben in Deutschland kennenzulernen, aber auch einmal zu sehen, wie Organisation und Abläufe sind, wie Geld, das durch Veranstaltungen eingenommen wird, nach Namibia gelangt und dort dann verwendet wird.

Auch Sachspenden sind ein Thema. Vorgesehen ist, dass in diesem Jahr ein Container befüllt mit Materialen nach Namibia verschickt werden soll. Was die Bauvorhaben angeht, ist ein Hausanbaus geplant, in dem Schulkinder untergebracht werden sollen. Nach Angaben von Hans-Jürgen Pfützner sei das Genehmigungsverfahren weit fortgeschritten. Nur noch eine kleinere Hürde sei zu nehmen. „Ich gehe davon aus, dass mit dem Anbau noch in diesem Jahr begonnen werden kann.“

„Alle Spendengelder kommen zu 100 Prozent den einheimischen Kindern zu Gute“, bekräftigte Vorsitzender Hubert Kleuser.