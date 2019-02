Cooler Sound zweier Big-Bands

Allmählich beginnt der Endspurt für ein „Big-Band-Meeting“ in Telgte. Am Samstag, 23. Februar, präsentieren sich ab 19 Uhr zwei Formationen im Bürgerhaus.

Die Proben der Big-Band der Musikschule der Stadt Telgte für dieses Konzert liefen gut, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule. Jeden Montag wird unter der Leitung von Dieter Kuhmann fleißig geübt und in einer Sonderprobe Anfang Februar in der Aula des Schulzentrums erhielt die Big-Band einen ganzen Tag lang den „letzten“ Schliff.

In einer entspannten Atmosphäre arbeiteten die Musikerinnen und Musiker mit großer Begeisterung und Elan an einem tollen Programm für dieses Konzert.

Die Musikschule hat zu diesem Meeting die Big-Band „Swing-and-More“ aus Drensteinfurt eingeladen. Alle Interessierten sind bei diesem jazzigen Doppelkonzert willkommen.

Das Musik Spaß macht, und „beS(ch)WINGT“, könne jeder an der Spielfreude der Musiker von „Swing-and-More“ live erleben. „S.A.M.“ gibt es nunmehr im 17. Jahr unter der Leitung von Susanne Harwardt. Die 26 Hobbymusiker bieten klassische Big-Band-Arrangements, aber auch populäre Titel – denn der Name „Swing-and-More“ sei Programm, heißt es weiter. Von funkigen, groovige Rhythmen mit solistischen Einlagen über Balladen bis hin zu mitreißenden Swing-Titel und Kompositionen von Santana, Cicero, Michael Buble oder auch James Brown präsentiert „S.A.M.“ vielseitige mitreißende Musik, die Zuhörer in den Bann ziehe.

Die Big-Band der Musikschule besteht seit 1996 unter der Leitung von Dieter Kuhlmann, der als Lehrer an der Musikschule Telgte für Saxofon, Posaune und Bass tätig ist. Die 22 Hobbymusiker zeigten ein beachtliches Niveau und präsentierten ihr Repertoire mit viel Spaß und Enthusiasmus an der musikalischen Umsetzung. Von Klassikern der Swing-Ära über Bossa Nova, Soul und Rock-Jazz kann sich der Jazzfan bei diesem Konzert unter anderem an den Kompositionen von Miles Davis, Herbie Hankock, Norah Jones, Billi Joel und Peter Herbolzheimer erfreuen. Die Mischung aus coolem Sound und musikalischer Begeisterung wirke ansteckend.

Die Besucher können sich auf ein kreatives Konzert freuen. Der Eintritt ist frei. Die Bands freuen sich aber über eine Spende am Ende der Veranstaltung.

Weitere Infos gibt es unter www.fidelio-telgte.de.