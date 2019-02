Volles Vertrauen in die Arbeit des Vorstandsteams

Einstimmig wurden die Vorstandsmitglieder des Musikzuges Westbevern-Dorf bei der Mitgliederversammlung wiedergewählt. Das war wohl der Dank für die gute Arbeit, die das Gremium leistet, um die Aufgaben im musikalischen, gesellschaftlichen und organisatorischen Bereich zur Zufriedenheit aller zu bewerkstelligen.

Die Musiker sind immer auf der Suche nach Nachwuchs. Freuen würden sich die Verantwortlichen, wenn sich zu den in der Ausbildung befindlichen Akteuren, die auf Tenorhorn, Saxofon und Schlagzeug das musikalische ABC erlernen, weitere hinzugesellten. Mit Dirigent Jürgen Schäfer, Andreas Terborg (Schlagzeug), Charlie Braun (Saxofon) und Ludger Tepper (Trompete und Tenorhorn) verfügt der Musikzug über qualifizierte Ausbilder.

Der Vorsitzende Ludger Tepper sieht den Musikzug für die kommenden Herausforderungen gut aufgestellt. Er hob die Bereitschaft der Mitglieder hervor, sich über ihr musikalisches Hobby hinaus für die Belange im Musikzug zu engagieren. Kassenwart Andreas Terborg berichtete sehr zur Freude der Mitglieder über eine solide Kassenlage.

In Windeseile konnten die turnusgemäß anstehenden Wahlen zum Vorstand abgewickelt werden. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Silivia Markfort (zweite Vorsitzende), Andreas Terborg (Kassenwart), Louisa Sommer (Jugendwartin) Daniel Meier (stellvertretender Notenwart) sowie Volker Meier, Thomas Przybilla, Paula Everwin und Silvia Markfort als Mitglieder des Festausschusses. Mechthild Wessler ist neue Kassenprüferin.

Zur Vorbereitung auf die kommenden Auftritte gehört auch wieder ein Probentag, der am 16. und 17. März in Nottuln stattfindet. Dann erhalten die Musikerinnen und Musiker in kleinen Gruppen den Feinschliff, bevor das Erarbeitete im gesamten Zug gespielt wird.

Da der Musikzug mit Karneval nichts „am Hut“ hat, ist die Vorbereitung ganz auf die Auftritte bei Schützenfesten, Musikfesten und kirchlichen Veranstaltungen ausgerichtet.

Der musikalische Oster-Dämmerschoppen, den der Musikzug gemeinsam mit dem Vadruper Fanfarenzug zum Einstieg in die Freiluftsaison durchführt, findet am Ostermontag, 22. April, vor dem Speicher auf dem Dorfplatz statt. Das Spielen von Weihnachtsliedern in der Reha-Klinik „Maria Frieden“ und im Rochus-Hospital sowie das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Pfarrkirche jeweils im Dezember ist Tradition. Der Jahresausflug wurde auf den 12. Oktober terminiert.

Die wöchentlichen Proben finden dienstags ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule im Dorf statt. Ludger Tepper, ✆ 0 25 32/55 99, erteilt Auskunft über den Musikzug.