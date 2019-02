Jeder hat sie, die kleinen oder großen Laster. Sie haben oft den Reiz des Verbotenen und sind sexy. Es sei denn, es handelt sich um Putzwahn oder Philatelie. In ihrem neuen Programm „Lust auf Laster“ dreht sich für Sia Korthaus alles um die Verlockungen des Lebens und dass wir ruhig zu unseren kleinen Sünden stehen sollten. Die Künstlerin tritt am Samstag, 9. März, um 20 Uhr – Einlass ab 19 Uhr – mit ihrem Solo-Programm im Rahmen des Internationalen Frauentags im Bürgerhaus in Telgte auf.

Jeder kennt es, dass die Wohnung viel sauberer ist, wenn die Steuererklärung ansteht. Nicht umsonst ist in dem Wort Konfektionsgröße „Konfekt“ enthalten. Wer trinkt nicht gerne Cocktails mit exotischen Namen, bis er seinen eigenen Namen vergessen hat? Schon die weise Oma Emmi sagte: „Bewusstsein kann man nur entwickeln, wenn man das zwischendurch schon mal verloren hat.“ Selbstverständlich gibt die hemmungslose Oma wieder hilfreiche Tipps, wie es sich ausschweifend leben lässt. Ihre sexuellen Eskapaden sind legendär.

Ganz neu tritt die kleine schüchterne Britta in Form einer Handpuppe auf die Bühne. Mal sehen, ob sie sich im Laufe des Abends zu einem Vamp entwickelt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Sia Korthaus mache Lust auf Laster, denn sie könne diesbezüglich aus dem Nähkästchen plaudern und ein Lied davon singen und zwar nicht nur für Fernfahrer.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 21 Euro und an der Abendkasse 23 Euro. Tickets gibt es unter www.telgte.de und unter ✆ 0 25 04/69 01 00.