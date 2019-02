Das Erlernen der deutschen Sprache ist für Flüchtlinge ein elementarer Baustein der Integration. Doch insbesondere Frauen stehen oftmals vor der Frage, wie sie ihre Kinder unterbringen, während sie an einem Kurs teilnehmen.

Die Volkshochschule hat deshalb ein Angebot geschaffen, bei dem die Kinder versorgt sind. „Integrationskurs mit Alphabetisierung in Teilzeit“ nennt sich das Ganze. Die Mütter bringen ihre Kinder von Dienstag bis Freitag morgens im Pfarr- und Pilgerzentrum St. Clemens vorbei, wo sie von Simone Elmer und ihrem Team betreut werden. Die Mütter können dann die Zeit nutzen, um im VHS-Haus an dem Kurs teilzunehmen. Dozentin dort ist Bärbel Große Weischede.

16 Kinder im Alter von einem bis zu vier Jahren sind angemeldet worden. Auch der Nachwuchs, der teils noch gar keine Sprache spricht, lernt dort Deutsch.

Die Flüchtlingsfrauen, die an diesem Angebot teilnehmen, sind zum Teil noch nicht alphabetisiert und haben noch nie oder nur wenige Jahre eine Schule besucht. Die Mädchen und Jungen werden in diesem Projekt darauf vorbereitet, in einigen Jahren ganz normal am deutschen Bildungssystem teilhaben zu können. Entwicklungsanreize vor allem für die Bereiche Sprache und Sozialentwicklung sowie der Erwerb von Alltagskompetenzen werden in diesem ausschließlich von Fachkräften betreuten Projekt gegeben.

Ein neuer allgemeiner Integrationskurs beginnt am 25. Februar.