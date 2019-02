Heute und morgen werden in Telgte und Westbevern wieder die Gelben Säcke abgeholt. Da schwant so manchem Böses. Doch Boris Ziegler , Pressesprecher der Tönsmeier-Gruppe, ist optimistisch, dass sein Unternehmen die Abfuhr diesmal „gut lösen“ wird. „Wir sind personell und logistisch gut aufgestellt“, berichtet Ziegler. „Wir haben in den letzten Tagen auch für Telgte und Westbevern die Routenplanung optimiert.“ Auch die Reklamationen der vergangenen Wochen seien dabei mit einbezogen worden.

Der Pressesprecher gab sich aber auch selbstkritisch: „Wir sind im Kreis Warendorf unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Entsprechend motiviert und vorbereitet sind wir jetzt.“