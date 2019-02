Ihrer Forderung nach mehr Kindergartenplätzen in Telgte und einer besseren Betreuung haben einige Eltern und Kinder am Donnerstagabend auf besondere Weise Nachdruck verliehen. Sie überreichten Bürgermeister Wolfgang Pieper und den Mitgliedern des Rates ein besonderes „Kunstwerk“ mit einem Straßenzug und 650 Playmobilfiguren. Teilweise waren diese zu Demonstranten umgestaltet und trugen Transparente in den Händen. Initiiert wurde das Ganze vom sogenannten Aktionsbündnis „Eltern bewegen“, dem auch Vertreter des Kreiselternrates angehören.

Mehrere Sprecher der Gruppe machten gegenüber den Kommunalpolitikern deutlich, dass Telgte im Kreis Warendorf bei der Kindergartenversorgung seit Jahren das Schlusslicht sei. An die Adresse der Politiker wurde dabei auch der Vorwurf formuliert, dass entsprechende Beschlüsse zu lange auf sich warten lassen würden.

Die Sprecher betonten, dass sie dringend Bedarf für zwei neue Kindertagesstätten sehen. Und, auch das unterstrichen sie, neben einer guten Kindergartenversorgung müsse das System auch die Grund- und weiterführenden Schulen berücksichtigen. Etwa 50 Eltern und viele Kinder nahmen an der „Demonstration“ teil.