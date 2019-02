Die Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen opfern sich oftmals auf, bis sie selbst nicht mehr können. Oft übersteigen die vielfältigen Aufgaben ihr Leistungsvermögen. Den Pflegenden bleibt zudem kaum Zeit für sich selbst. Sie sind eigentlich nur für ihren Kranken da.

Wirteverein und Demenznetz Telgte initiierten deshalb auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der Alzheimer Gesellschaft im Kreis Warendorf eine Benefizaktion, an deren Ende eine Auszeit für die pflegenden Angehörigen stehen soll. „Essen – nicht vergessen“ nennt sich das Ganze. Den Angehörigen soll ein Tag Pause vom Pflegealltag gegönnt werden. Dafür plant das Demenznetz ein besonderes Programm, bei dem sich die Angehörigen vom Stress des täglichen Lebens erholen können. Dieser Auszeittag soll nun im Sommer stattfinden. Die an Demenz Erkrankten werden an diesem Tag von Ehrenamtlichen betreut.

Ein solches Angebot mit Programm verursacht natürlich auch Kosten. Ziel der Benefizaktion der Gastwirte – beteiligt haben sich der „Telgter Hof“, „Tante Lina“, der „Gasthof zur Bever“, die Gaststätte „Wilder Mann“, die „Steenpoate“, die Gaststätte „Mittendrin“ und „Piesers Gasthaus“ – ist es dabei, die Finanzierung zu sichern. Von jedem Hauptgericht, das im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 24. Dezember 2018 verkauft wurde, wurden zehn Cent gespendet. Bislang sind 970 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. Allerdings haben noch nicht alle überwiesen, so dass die Organisatoren davon ausgehen, dass die Summe noch steigen wird.