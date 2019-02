Die Leichtathletikjugend des TV Friesen wechselte für einige Stunden die Laufbahn mit der Werkbank. In der Polsterei der Raumgestaltung Schwarte an der Alverskirchener Straße wurde nicht Schnelligkeit und Sprungkraft gemessen. Vielmehr waren schöpferische Kreativität und Konzentration gefragt, um das Ziel zu erreichen: 80 Schwedenstühle zu bauen und sie für den Verkauf vorzubereiten mit dem Ziel, der Leichtathletikabteilung des TV Friesen Geld für Sportausrüstung und einheitlicher Kleidung zu beschaffen.

Katrin Schwarte, Mitinhaberin der Polsterei und gleichzeitig Übungsleiterin der fünf- bis achtjährigen Leichtathleten des TV Friesen, hatte die Idee dazu geliefert und bot ihre Werkstatt an, um dort mit Hilfe von vier Mitarbeitern der Polsterei die Schwedenstühle zu bauen. Das Material wurde gestiftet. Das Holz kam von der Firma Röwekamp & Stumpe aus Raestrup und war bereits zugeschnitten.

Die Leichtathletik-Jugendtrainerinnen Melanie Wodäge, Katrin Schwarte und Christina Wirth freuten sich über den guten Zuspruch, denn mit den 15 Nachwuchsathleten kamen auch Eltern mit, um gemeinsam das Projekt anzugehen.

Die Schwedenstühle bestehen aus zwei Elementen, die beim Transport parallel und zum Sitzen senkrecht zueinander zusammengesteckt werden können. An vier Arbeitsplätzen wurden die Stühle gebaut. Dazu gehörten das Zuschneiden von Stoffen, das Einfassen von Stoffrändern, um so ein Ausfransen zu verhindern, und die Holzverarbeitung mit Akkubohrer und Werkzeug. Schließlich folgte die Befestigung der Stoffe auf der Rückenlehne. So entstanden jeweils 40 bunte und funktionale Kinder- und 40 Erwachsenenstühle.

Erworben werden können diese Exemplare in der Steintor- und der Storchen-Apotheke sowie zusätzlich mit der „Telgte“-Aufschrift in der „Kult-Manufaktur“.