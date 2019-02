Die DLRG Telgte trug ihre Vereinsmeisterschaften im Rettungsschwimmen aus. Im Beverbad in Ostbevern – die Nachwuchsschwimmer trainieren seit Jahren dort – stiegen die angehenden Rettungssportler der Altersklassen sechs bis zehn ins Wasser und zeigten, was sie bisher in den Kursen gelernt haben.

„Jeder Teilnehmer musste zwei Disziplinen schwimmen, die zu einer Gesamtpunktzahl addiert wurden“, berichtet Thomas Schwaack von der DLRG.

Nun wurden die Sieger geehrt. Die neuen Vereinsmeister der Altersklasse AK 6 sind Zoé Sophie Topphoff und Lasse Golus, in der Altersklasse AK 8 ist es Jan Finsterbusch. Es gibt diesmal keine Vereinsmeisterin in der AK 8. Dafür war die AK 10 umso stärker besetzt. Dort setzen sich Luisa Mennemann und Carl Jonathan Hartmeyer erfolgreich durch.

Am zweiten Wettkampftag wurden die Wettbewerbe der Altersklasse AK 12 bis AK 60 plus in Warendorf ausgetragen. Diesmal mussten die Rettungssportler drei Disziplinen schwimmen. Am Ende standen auch dort die neuen Vereinsmeister fest. In der AK 12 sicherten sich Theresa Mennemann und Constantin Rieke die Goldmedaille.

Marla Niehoff und Jan Nosthoff standen in der AK 13/14 ganz oben auf dem Treppchen. In der AK 15/16 siegte Henrike Zurloh. Aaron Schwaack wurde Punktbester in der AK 17/18 offen.

In den Masterwettbewerben wurden Alexej Wall (AK 30), Tobias Rieke (AK 40), Thomas Schwaack (AK 50), Erich Scheffler (AK 55) und Manfred Wellenkötter (AK 60) Vereinsmeister.