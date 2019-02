Sein Alter sieht man Gert Salzmann , der im Dezember 80 geworden ist, nicht wirklich an. Und seine Begeisterung für seinen Beruf als Goldschmied ist ungebrochen. Mit großem Elan betreibt er weiterhin sein kleines Museum an der Ritterstraße, wo er jährlich etliche Gruppen in die Techniken der alten Handwerkskunst einführt.

Doch langsam aber sicher will sich der Telgter zur Ruhe setzen. „Ich werde mich auf die Suche nach einem Museum oder einer anderen Einrichtung machen, die Interesse an meiner umfangreichen Sammlung hat“, sagt der 80-Jährige.

Über 1000 Stücke hat der Goldschmied im Laufe seiner Tätigkeit zusammengetragen. Denn der Beruf sei für ihn immer auch Berufung gewesen. Bereits während seiner Lehrzeit in den Jahren 1955 bis 1958 sammelte der gebürtige Berliner die ersten Stücke. Oft bewahrte er alte Werkzeuge oder Maschinen davor, auf dem Müll zu landen. In anderen Fällen erwarb er von Berufskollegen ausgefallene Stücke. Dazu gehört beispielsweise eine Poliermaschine mit Fußantrieb. Wenn etwas defekt war, baute Gert Salzmann in stunden-, teilweise auch tagelanger Arbeit ein Ersatzteil und erweckte damit das alte Stück wieder zu neuem Leben.

Eine Münzwaage aus dem 16. Jahrhundert ist das älteste Stück in der historischen Werkstatt an der Ritterstraße. Stolz ist der Wahl-Telgter auch auf einige Werkzeuge aus der ehemaligen DDR. Bei mehreren Besuchen in der Deutschen Demokratischen Republik knüpfte er lange vor dem Fall der Mauer Kontakte zu einem dort ansässigen Goldschmied. „Die erste Skepsis, vielleicht war auch ein wenig Furcht dabei, wich nach einiger Zeit Vertrauen“, erinnert sich Gert Salzmann noch genau.

Schließlich schenkte der Berufskollege Salzmann einige alte Stücke, darunter eine Bohrmaschine, die mit einer Art Bogen angetrieben wird. „Der Kontakt ist viele Jahre über sehr lebhaft gewesen. Mittlerweile ist der Kollege aber verstorben“, sagt Salzmann.

In den nächsten Wochen will der Telgter Infomappen für Museen oder andere Einrichtungen anfertigen. Anhand von Bildern und Beschreibungen will er seine umfangreiche Sammlung den Entscheidern ein wenig näher bringen.

Ein Traum ginge für Gert Salzmann in Erfüllung, wenn das „Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie“ oder eine andere bedeutende Einrichtung Interesse an den Stücken hätte. Denn eines will der Wahl-Telgter auf jeden Fall verhindern: Dass die Sammlung ausein­andergerissen wird oder in einem Archiv oder Keller verschwindet.