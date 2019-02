Rund 50 Aktive zählt derzeit der Vadruper Fanfarenzug, von denen sich einige noch in der Ausbildung befinden. Zulauf gibt es auch beim Flötenunterricht, wo mit dem Erlernen der Noten der erste Schritt vollzogen wird. Da ein neuer Ausbilder für das Schlagzeug bereitsteht, kann nach der Karnevalsphase auch dort gezielt mit dem musikalischen ABC begonnen werden.

„Wir sind gut aufgestellt, richten unseren Fokus aber stets gezielt auf die Nachwuchsarbeit. Da in jüngster Zeit der ein oder andere seine Ausbildung beendet hat und in den Gesamtzug gewechselt, hoffe ich, das sich weitere Kinder und Jugendliche diesen nacheifern“, erklärte Vorsitzender Markus Rotthowe . „Alle, die Interesse haben, ein Musikinstrument zu erlernen, sind willkommen und können jederzeit einsteigen. Nach der närrischen Zeit bietet sich eine gute Gelegenheit. Die Instrumente stellt der Fanfarenzug.“ Mit René Heitmann, Christian Wies, Maike Höggemann, Anna Mielitz stehen gleich mehrere Ausbilder für die einzelnen Instrumente bereit.

Für die Stammmannschaft stehen in diesen Tagen besonders viele Auftritte an. Auf die Galasitzung der KG am morgigen Freitag freuen sich die Aktiven des Vadruper Fanfarenzuges besonders. Mit dabei ist der Zug auch bei den Karnevalsumzügen in Greven und Warendorf.

Wer Interesse an einer Ausbildung an einem Instrument hat, der sollte sich an Markus Rotthowe unter ✆ 88 636 wenden.