Mit zwei Breitensport-Mannschaften nahmen der TV Friesen Telgte und der SV Ems Westbevern an den 37. Offenen Volleyball-Stadtmeisterschaften um den Oberst-Rathgeber-Pokal der Warendorfer SU teil.

Der TV Friesen beteiligte sich mit dem Damenteam „Die Schmetterlinge“ in einer Gruppe mit sechs Frauenmannschaften aus dem Kreis Warendorf. Die Volleyballherren des SV Ems Westbevern spielten ebenfalls in einer Gruppe mit fünf Aufgeboten. Dabei belegten beide Teams in ihren AB-Klassen jeweils den dritten Platz.

Insgesamt sechs Begegnungen mit einer Gesamtspielzeit von drei Stunden waren zu absolvieren und verlangten spielerische Freude am Netz und auf dem Spielfeld. Hinzu kam die angenehme Erkenntnis bei beiden Teams, einen unterhaltsamen und kurzweiligen Tag in der Bundeswehrsporthalle in Warendorf verbracht zu haben.

Die Telgter Freizeitsportlerinnen sind nach wie vor auf der Suche nach neuen Mitstreiterinnen. Grundkenntnisse im Volleyball sollten mitgebracht werden. Trainiert wird jeweils montags von 20 bis 22 Uhr in der Dreifachsporthalle am Schulzentrum.