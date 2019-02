Wirtschaftlichkeit bei der Pflege von Grünflächen im Stadtgebiet und den Insektenschutz vereint die Stadtverwaltung ab sofort bei der Umgestaltung von straßenbegleitenden Beeten im Stadtgebiet. Am Hermann-Löns-Weg begannen Mitarbeiter der Firma Pohlmann Gartenbau am Donnerstag damit, die alten Bodendecker in den Pflanzstreifen herauszureißen.

Nach der weiteren Behandlung des Bodens sollen auf den Flächen Wildblumenmischungen ausgesät werden. Damit, so der städtische Grüningenieur Ihno Gerdes , sei zum einen für den Bauhof die Pflege deutlich einfacher und weniger zeitaufwendig als bisher. Zum anderen, und das ist für Gerdes der entscheidendere Punkt, werde mit dem Blumenmischungen etwas für den Insektenschutz und die Artenvielfalt getan.

Die „Projektbeete“ werden nicht nur am Hermann-Löns-Weg, sondern unter anderem auch an der Alfred-Krupp-Straße sowie Teilen der Plinderheide angelegt. Die Verwaltung will in den nächsten Monaten schauen, ob die gesteckten Ziele mit der Umgestaltung erreicht werden können. Sollte das der Fall sein, soll das Projekt auf weitere Teile des Stadtgebietes übertragen werden.

Zur Erinnerung: In den vergangenen Jahren hatte die Verwaltung bereits etliche Pflanzstreifen im Stadtgebiet umgestalten lassen. Dabei kam dann aber vor allem Landschaftsrasen zum Einsatz. „Wo die Flächen sowohl von der Sonneneinstrahlung als auch von der Größe her geeignet sind, können wir uns vorstellen, mit den Wildblumenmischungen etwas für den Insektenschutz zu tun, so Gerdes.