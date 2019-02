Die Begeisterung bei den Kindern aus der Kita „Kinderwelt“ ist groß, und das nicht nur beim Fototermin: Die neuen Bewegungselemente für die Turnhalle der Einrichtung an der Walter-Gropius-Straße und die Sprossenwand kommen bestens an. „Damit ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, die Motorik der Kinder noch besser als bisher schulen zu können“, sagt Kita-Leiter Frank Hagedorn. Möglich gemacht hat die Anschaffung der Förderverein der Einrichtung. Das Team um Martina Schwering und Martina Grothaus hatte durch den Sponsorenlauf und andere Aktionen viel Geld eingenommen und spendete 2200 Euro. Für Ulrich Junghans, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendwerkes, eine tolle Sache. „Wir können als Träger nur begrenzt Mittel bereitstellen, da ist so eine Spende gerne gesehen.“