Die Frage nach der Heimat ist immer wieder ein großes Thema in der Gesellschaft, das hohe Wellen schlägt. Die Meinungen darüber gehen sehr weit ausein­ander. Manche sehen als Heimat lediglich ihre eigenen vier Wände an, andere sprechen bei der Frage über ihre Heimatstadt.

Mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen beschäftigen sich die Kunstkurse der Q2 des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums. Das Ziel sei es, den „Heimatgedanken auf die individuelle Wahrnehmung runterzubrechen“, so Anja Kreysing , die das Projekt „Soundtrack of Heimat“ mit Helmut Buntjer und Max Kuiper ins Leben gerufen hat. Zwischen Arnheim in den Niederlanden und Münster wird in sechs Städten die Frage gestellt, was die Schüler unter dem Begriff „Heimat“ verstehen.

Die persönlichen Perspektiven werden zusammengetragen, aus denen einzelne Filme mit Videos, Fotos oder „Soundwalks“ der Schüler entstehen sollen. Seit dem Herbst des letzten Jahres läuft das Projekt. Dieses „taNDem“-Projekt ist ein Zusammenschluss zwischen deutschen und niederländischen Künstlern und Kulturschaffenden und wird von der „Euregio“ gefördert.

Die Schüler sollten sich aktiv mit den Heimatgedanken auseinandersetzen, da es viele Faktoren gebe, die darauf Einfluss hätten, so Kreysing. So komme es immer wieder zu den großen Unterschieden bei dieser Frage. Um dies zu verdeutlichen, wurden den Schülern auch die Ergebnisse der anderen Orte gezeigt, die teilweise stark voneinander abweichen.

Die Ergebnisse werden online präsentiert. Auch andere Interessierte sind dazu eingeladen, ihre Gedanken von „Heimat“ unter s-o-h@gmx.net zu teilen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.soundtrackofheimat.wordpress. com zu finden.