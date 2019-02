Mischung macht Laune

Ein vielfältiges Unterhaltungs- und Tanzprogramm: Das stand bei der Galasitzung der Karnevalsgesellschaft „Schwarz-Gold“ im Mittelpunkt. Gewürzt wurde das Ganze mit Büttenreden. Etwa das Telgter „Eigengewächs“ Edgar Ende nahm lokale Themen aufs Korn. Als Moderator führte Carsten Kunkel durch das fast vierstündige Programm.

Im Saal sorgten zahlreiche Prinzenfahnen für ein stimmiges Bild. Über der Bühne die von Franz III. von „Feuerstelle und Suppenkelle“, der zusammen mit dem Elfenrat und der 1. Telgter Stadtgarde den Auftakt gestaltete. Nach dem Auftakt folgte eine Show der 30-köpfigen Kinder-Tanzgruppe „Die Hüpfer“ der WaKaGe aus Warendorf. Zum 21. Male in Folge sorgten sie für eine farbenfrohe Vorstellung. Gut kam bei den Besuchern eine Neuerung an: Der Vadruper Fanfarenzug sorgte für Live-Musik.

Im vergangenen Jahr begeisterte er bei der Herrensitzung, dieses Mal wirbelte er durchs Bürgerhaus: Als Büttenredner strapazierte der Schlawiner, alias Andreas Hille, die Lachmuskeln der Telgter. Nach dem Gardetanz der 1. Telgter Stadtgarde war es wieder soweit, Telgte im Rückspiegel zu betrachten. Erlebnisse, Anekdoten und Kuriositäten hatte Edgar Ende dafür wieder zusammengetragen. Humorvoll hielt er Rückschau: Ob das Rathaus als Denkmal unter Schutz gestellt wird, eine runde Säule an der Umgehungsstraße – die viele für einen Blitzer halten – so manchen in die Eisen zwingt oder der Knast zwischen Telgte und Wolbeck für Gesprächsstoff sorgt. Ende nahm alles, was das seiner Meinung nach ansonsten so schöne Bild von Telgte stört, aufs Korn.

Natürlich kam er an der Eurobahn nicht vorbei. „Denen gehört was auf die Nase,“ schimpft der Büttenredner, denn ein Ende sei noch nicht in Sicht. Auch die Bauarbeiten in der Innenstadt beleuchtete er. Die Steine seien zwar ziemlich glatt und auch gelungen, doch die Ritzen dazwischen – so sagten böse Zungen – seien noch immer nicht gelungen. Auch das mittelalterliche Spectaculum und die Diskussion um versenkbare Poller in der Fußgängerzone sprach er an.

Auch den Streit um die Trauerweide im Kiebitzpohl ließ er nicht außen vor: „Der Baum, das ist das Beste, der hat Äste, denn wär er kahl, dann wär´s ein Pfahl. Der Begriff passt hier nun allemal, denn fast wär`s hier noch eine Weide-Pfahl.“

Der Loretanz war ein weiterer Höhepunkt: Drei Tänzerinnen aus der Stadtgarde wirbelten dabei über die Bühne. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter: Die beiden Prinzensänger Marion Diller und Peter Maitzen begeisterten. Das Männerballett der KG „Die Schlossgeister“ präsentierten sich akrobatisch. Als Ewald (alias Stefan Radefeld), ein waschechter Niedersachse, mit seinem sechs Meter langen Aalhorn (Alphorn) in einem blauen Trainingsanzug auf die Bühne trat, entbrannte ein Feuerwerk: Er erzählte verrückte Geschichten und lief zu komödiantischer Höchstleistung auf.

Zum Programm gehörte auch, dass Prinz Franz III. und Moderator Carsten Kunkel sich bei Jutta Bracht und Daniel Kreutzer für die jahrelange Gastfreundschaft bedankten, dass Jürgen Ausber den gelben Stuhl als Auszeichnung erhielt und Agnes Schulze für ihre 30-jährige Tätigkeit für die Stadtgarde ausgezeichnet wurden.

Zum Abschluss kam eine „Rakete der Fröhlichkeit“ auf die Bühne: Tobias Gnacke aus Meißenheim parodierte bekannte Sänger. Bis zum frühen Morgen sorgte DJ Steffen Pohlmann anschließend für Stimmung.