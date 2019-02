Der Dümmert-Park soll überplant und umgestaltet werden. Dazu hat es auch bereits ein Werkstattgespräch gegeben, an dessen Ende Wünsche und Ziele formuliert wurden. Eine Sache ist in dieser Woche bereits umgesetzt worden. Durch einen massiven Rückschnitt von Büschen und Bäume ist mehr Transparenz geschaffen worden.

Am deutlichsten sichtbar wird die gemeinsame zweitägige Arbeit von Baubetriebshof und Firma Köckemann, wenn der Betrachter den Blick aus dem Park in Richtung Altstadt richtet. An der Ems-Böschung ist eine Menge an dichtem Gestrüpp verschwunden, so dass auf einmal der Blick nicht nur auf die Propsteikirche St. Clemens freigegeben ist. „Vorher war das von einer grünen Gardine zugehängt“, erklärt Ihno Gerdes vom städtischen Bauamt. „Dadurch haben wir Blickachse geschaffen.“ Das Ganze habe jetzt eine „Fensterwirkung“. Auch in Richtung Pappelwald ist die Sicht nicht mehr wie früher versperrt.

Das Beschneiden von Bäumen und Sträuchern mussten noch in dieser Woche geschehen, da intensive Gehölzarbeiten ab dem 1. März verboten sind.