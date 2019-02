„Das Konzert war ein voller Erfolg, und ich bin wirklich stolz auf die Orchesterkinder“, freute sich Lehrerin Claudia Mendel . Sie leitet das Telgter Kinder-Orchester (TKO), das in der Aula des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums ein kleines Konzert gab.

Es spielte nicht nur das TKO-Stücke wie „Pirates of the Caribbean“ aus dem bekannten Kinofilm und Klänge aus der ersten Symphonie von Johannes Brahms. Als Gast war auch das Jugend-Blasorchester „Saxibylla“ dabei, das mit „Hit the Road Jack“ und Klängen aus der „Muppet Show“ das Konzert begann. Außerdem spielte die Orchesterklasse 7a nach der Pause „El Tacco Picante“ und sorgte bei den Zuhörern für gute Laune.

Das Telgter Kinder-Orchester hat bei diesem Konzert Spenden für die „Königskinder“ gesammelt. Das ist ein ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche. Durch das Konzert nahmen die jungen Musiker 650 Euro ein.