Überzeugende Stars und Sternchen

Die Telgter Kinolandschaft erlebte in den 1950er Jahren ein kleines Wunder. Die beiden Kinosäle „Park-Theater“ am Baßfeld und „Lichtburg“ an der Steinstraße waren fast immer ausverkauft. Nicht nur „Der Förster vom Silberwald“ war zu jener Zeit ein Publikumsmagnet. 60 Jahre später erlebte der „Kinosaal Bürgerhaus“ erneut ein volles Haus. Denn die Frauengemeinschaft St. Clemens hatte zu einem bunten Abend eingeladen. Das Thema: „Telgte bekommt ein Kino.“

Generalversammlung und bunter Abend der kfd St. Clemens 2019 1/240 Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mit einem umfangreichen Programm begeisterte ein Team der kfd St. Clemens die zahlreichen Frauen im Saal des Bürgerhauses. Foto: Pohlkamp

Mittendrin die Moderatorin Doris Beiing . Sie hatte im Stadtarchiv aus der damaligen Telgter Kino-Hochzeit viele Details recherchiert, und so manche Zuhörerin konnte sich an die damaligen Ereignisse noch gut erinnern. Doch durch das Fernsehen verschwanden die beiden Telgter Kinosäle.

Jetzt kam das Kino noch mal mit „Frauenpower“ zurück auf die Bühne des Bürgerhauses: Anna Rücker und Marianne Stöckl hatten diesen Abend vorbereitet. „Ausverkauftes Haus“, strahlten sie. Nahezu alles passte zum Thema: Zwei Damen in rotem Plüsch liefen durch die Reihen, verteilten Eiskonfekt. Als Verwandlungskünstlerin überbrückte Doris Beiing die Umbauphasen. Andrea Schlang begleitete sie auf der Gitarre. Die Hauptrollen spielten Maren Junghans, Angelika Kappelmann, Anni Kaempf, Sabine Kick, Indra Stellmann und Iris Schulte Rentrop. Sie sorgten für bestes Kino, so wie es sich in den 1950er Jahren in Telgte zugetragen haben könnte. Schnell wechselten sie ihre Rollen und Kostüme, um etwa als James Bond, Dick & Doof, Miss Marple oder Winnetou sowie Old Shatterhand aufzutreten. Kleine Rollenspiele begeisterten die „Kinobesucherinnen“, etwa „Die Kontaktanzeige“, „In der Kinobar“, „Der Werbeblog“, „Das Witwenlied“, „Bei einer Versicherung“ oder ein Gespräch im Kino zwischen zwei älteren Damen oder unter Putzfrauen. Auch Tanzeinlagen – wie „Linedance“ – sorgten für Abwechslung.

Als einziger Mann trat im „Hauptfilm“ Propst Dr. Michael Langenfeld auf: Er schlüpfte in die Rolle des Komikers Charlie Chaplin – stilecht mit Bärtchen, Stock, Melone und einer Filmkamera unterm Arm. Was Charlie erzählte, ließ die Frauen aufhorchen: „Die Generalversammlung abgesessen, seid Ihr jetzt plötzlich ganz versessen, euch in die Schlange einzureihen, um Telgtes Kino einzuweihen. Ein Frauenkino sei geplant, hat mich der Küster vorgewarnt.“

Und weiter? Was Charlie erzählte ließ den „Kinosaal“ erbeben: „Der Bürgermeister, leider keine Frau, entschließt sich zu ’ner kleinen Schau. Er sagt in witzig freier Rede, ein Frauenkino bisher fehle. Nun endlich schließt sich die Lücke, die ihn seit Jahren schwer bedrücke. Denn er wünscht seiner lieben Frau, da ist der Wolfgang ganz schön schlau, dass sie am Abend schöne Filme gucke und er in Ruhe ein Bierchen schlucke. Auch so ein Kino braucht den Segen und reichlich Wasserregen. Noch laden mich die Frauen ein, bald könnt‘s eine Pröpstin sein.“

Zum Finale parodierten die Hauptdarstellerinnen noch einmal ganz große Streifen: Als berühmte Hollywood-Größen waren es dieses Mal die Stars und Sternchen der kfd St. Clemens, die beim Publikum Begeisterung und Applaus auslösten, weil sie auch äußerlich die Originale kopierten.