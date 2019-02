Zehn Bänke erstrahlen in neuem Glanz

Auf den ersten Blick sehen sie wie vorher aus, nur frisch gestrichen: Doch streng genommen handelt es sich bei den zehn Bänken, die der entsprechende Arbeitskreis des Heimatvereins in den Wintermonaten überarbeitet hat, fast schon um Neuanfertigungen. Denn mit zahlreichen technischen Raffinessen haben die versierten Hobby-Handwerker um Konrad Runde die alten Stücke nicht nur aufpoliert, sondern in vielen Details auch verbessert.

50 Eichenbretter sorgen nicht nur für die passenden Sitz- und Lehnflächen, sondern auch für ein wesentlich robusteres Material. Auch bei den sogenannten Knaggen, das sind gleichsam die Auflagen für die Bretter, haben die Mitglieder des Arbeitskreises viel Grips investiert und sind auf eine Lösung gekommen, die wesentlich stabiler und ebenfalls widerstandsfähiger ist – vor allem hinsichtlich Vandalismus.

Ein wesentlicher Punkt ist aber, dass mit je drei zusätzlichen Rohren als Querstreben pro Bank die Gesamtstabilität der Bänke wesentlich verbessert werden konnte. Damit halten die Sitzgelegenheit wesentlich höhere Belastungen aus, sind natürlich auch vandalensicherer und haltbarer.

Angesichts der zahlreichen Neuerungen ist Karl Berger, einer der Aktiven aus dem Arbeitskreis, sicher: „Die Bänke werden mindestens zehn Jahre lang problemlos ihren Dienst versehen.“

Die gusseisernen Bänke standen bis zum Herbst auf dem Reha-Rundweg in der Nähe von Maria Frieden. Er wurde vor Jahren unter anderem für die Patienten und ihre Besucher eingerichtet. Nachdem die Standorte der zehn Bänke bereits in den vergangenen Tagen von den Mitgliedern des Arbeitskreises gesäubert und vorbereitet worden waren, wurden die Sitzgelegenheiten mit Hilfe des städtischen Bauhofes wieder an Ort und Stelle gebracht und befestigt.

Ihno Gerdes, bei der Stadtverwaltung für die Grünanlagen zuständig, lobte in diesem Zusammenhang die Unterstützung durch die Mitglieder des Arbeitskreises Bänke. „Wir sind als Kommune sehr dankbar für dieses ehrenamtliche Engagement“, sagte er.

Konrad Runde nahm das zufrieden zur Kenntnis und hatte in diesem Zusammenhang Zahlen parat. 118 Arbeitsstunden haben die Mitglieder zur Aufarbeitung der Bänke investiert. 300 Löcher wurden gebohrt, 30 Rohre gesägt, mit Innengewinde versehen und verschraubt. 200 Schrauben sorgen dabei für einen sicheren Halt.