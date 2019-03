Die Lust am Singen steht im Vordergrund

Welt-Uraufführungen gibt es, wie der Name bereits vermuten lässt, nur sehr selten und immer nur ein einziges Mal. Von daher darf man gespannt sein auf eine Premiere der musikalischen Art, die am Sonntag, 31. März, im Bürgerhaus stattfinden wird: Der Chor „Musaic“ und das „Vokalensemble „Unerho:rt“ laden zu einem gemeinsamen Konzert ein.

Unter dem Titel „Unerho:rt musaicalisch“ öffnet sich ab 18.30 Uhr der Vorhang für einen bisher einzigartigen A-Cappella-Abend. Der aus Everswinkel stammende Chor „Musaic“ ist seit 25 Jahren mit mittlerweile zwölf Mitgliedern unterwegs und begeistert dabei durch die gemeinsame Lust am Singen.

„Mit Leidenschaft werden wir in einem Teil des Konzertes aktuelle A-Capella-Musik auf die Bühne bringen“, so der aus Münster stammende Chorleiter Christian Straub. Neben eigenen Konzerten hat sich die Formation mit dem Lichtblicke-Festival, das jährlich in Hiltrup mit verschiedenen Künstlern aus der Region stattfindet, einen Namen gemacht.

Mit einem eigenen Programmteil will die Gruppe „Unerho:rt“ die Zuhörer in ihren Bann ziehen. „Auch wenn das Ensemble, zusammengesetzt aus dem ganzen Kreis Warendorf, mit acht Sängerinnen und Sängern ein wenig kleiner daher kommt, so wissen auch sie, das Publikum zu begeistern“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Bei einer passenden Mischung aus aktuellen Hits und bekannten Ohrwürmern soll es auf der Bühne unterhaltsam und locker zugehen. „Wir freuen uns auf unsere Bühnenpremiere zusammen mit ,Musaic’ und auf ein gemeinsames Erlebnis für die Ohren“, sagt Marcel Horst von „Unerho:rt“.

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 13 Euro, gibt es ab sofort in der Buchhandlung „LesArt“.

Weitere Informationen unter www.musaic.de.