Wat kümp wull tiegen Telgte an? Was kommt wohl gegen Telgte an? Das wäre wohl die sinngemäße Übersetzung dieses plattdeutschen Satzes. Diese Frage haben sich auch die Mitglieder des Plattdeutschen Gesprächskreises gestellt, als sie im Gasthof Seiling ihr zehnjähriges Bestehen feierten. Für sie ist die Antwort klar. Es gibt kaum einen schöneren Ort als die Wallfahrtsstadt – mit ihrer „dikken Linnen“, dem „Kladenbierge“ und der Kapelle.

Bei der Feier führte Antonius Hertleif – natürlich auf Platt – durch den Abend. Er stimmte das „Telgter Heimatleed“ an. „Kenns Du de leiwe olle Stadt met iähren dikken Linnen“, sangen die Teilnehmer der Veranstaltung begeistert mit. Danach gab es noch ein Ständchen der „Biäwersänger“ aus Ostbevern, die gekleidet waren in traditioneller westfälischer Tracht. Es folgten einige Geschichten und Dönekes.

Besonders erfreulich seien die Neuzugänge, die der Plattdeutsche Gesprächskreis im vergangenen Jahr habe verbuchen können, stellten die Verantwortlichen heraus.

Der Plattdeutsche Gesprächskreis ist Teil des Heimatvereins Telgte und möchte mit seinen Treffen die plattdeutsche Sprache am Leben erhalten. Die Treffen finden an jedem vierten Dienstag im Monat – außer im Dezember – in der Gaststätte „Tante Lina“ statt. Dabei werden gemeinsam plattdeutsche Lieder gesungen und Geschichten auf Platt erzählt.