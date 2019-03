Totale Frauen-Power

„Frauen-Power Total“ im St.-Johannes-Karneval: An drei Abenden gab es dieses närrische Fest im Pfarrheim St. Johannes. Etwa 400 Telgter erlebten in dem jedes Mal proppenvollen Saal ein buntes, rundum spektakuläres Programm. Das war mehr als nur „Wow“, das war: „Spitze“. 15 Stunden lieferten die Johannes-Powerfrauen aller feinste Bühnenkunst. 15 Stunden standen 18 leidenschaftliche Hobby-Schauspielerinnen auf der Showbühne. „Frauen-Power Total“ lautete das Motto.

Drei Mal im Scheinwerferlicht dabei auch der Propst von St. Marien, dieses Mal als Staub-Liesel: Dr. Michael Langenfeld hielt eine Rede, bei der sich das Narrenvolk vor Lachen bog, und das Publikum ließ „Narrenraketen“ in den leuchtenden Himmel von St. Johannes aufsteigen. So stimmungsvoll, so schwungvoll, so leidenschaftlich und atemlos verstanden es der Propst und die eingeschworene „Hobbyschauspielertruppe“ von kfd St. Johannes, das Stimmungsbarometer auf den Höchststand zu fahren.

Karneval der kfd St. Johannes 1/259 Ein großartiges Programm wurde beim Karneval der kfd St. Johannes geboten. Foto: Pohlkamp

Der Leuchtturm des Humors war einmal mehr Susanne Averdiek . Seit vielen Jahren ist sie Moderatorin, Sängerin, Verwandlungskünstlerin, Strahlkraft und Motor dieser Powerfrauen von St. Johannes.

Wer einmal mittendrin dabei gewesen ist, der kommt jedes Mal wieder und aus dem Lachen, Schunkeln, Singen, Klatschen und Zugaberufen nicht mehr heraus. Drei mal fünf Stunden lang in atemberaubenden Tempo raste der Johannes-„Frauen-Power-Schnellzug“ durch das Pfarrheim von St. Johannes. Susanne Averdiek erfreute und begeisterte ihre Närrinnen und Narren mit frei vorgetragenen Witzen und überbrückte mit bekannten Karnevalsliedern die kleinen Umbauphasen. Mit einem Sketch und im immer wieder neuen farbenfrohen Outfit bereitete sie das Publikum auf den nächsten Showact vor. Sketche, Dialoge, Gesang und Tanz wechselten in der 16 Programmpunkte umfassenden Bühnenshow.

Zwei jung gebliebene Telgterinnen sorgten bereits zum Auftakt für beste Stimmung: Elisabeth Traven und Anni Tetzlaff trafen sich als Mariechen und Waltraud im Wartezimmer eines Arztes, wo die eine sich eine Bouillon schmecken ließ und die andere erschrocken sagte: „Das war eine Urinprobe!“

Bei diesem Einstieg hatte es der Propst sehr leicht. Als Else stieg er in die Bütt und plauderte von seinen Erlebnissen als Raumkosmetikerin. Er gibt jetzt KFD-Kurse für die moderne Hausfrau: „Cleaning-Power-Yoga mit Else“ heißt der Kurs. Die Ausbildung dorthin war knallhart. Er konnte nur so Putzfrau werden, weil er die Fähigkeit besitzt, Ekel zu überwinden und über eine messerscharfe Beobachtungsgabe verfügt. Putzfrau Liesel sollte, so ihr Chef (der Propst), eine Diät machen. „Es begann eine ziemliche Quälerei. Da habe ich meinem Arzt gesagt, wenn ich Ihre Diät weiter befolge, werde ich noch ins Gras beißen!“ Daraufhin der Arzt: „Macht nichts! Gras hat keine Kalorien!“ Else war sauer, wechselte den Doktor. Der meinte dann: „Leichte Gymnastik hilft!“ „Sie meinen Kniebeugen und so?“, fragte Else zurück. „Nein, Else. Leichtes Kopfschütteln genügt, wenn das Essen kommt.“

Eine unterhaltsame Episode sollte der anderen folgen. Gleiches galt für das übrige bunte Programm an diesem Abend.