Das gute Zusammenspiel zwischen dem Westbeverner Krink und der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Spendern macht es möglich, dass seit einigen Jahren in der Advents- und Weihnachtszeit ein großer Baum am Pfarrheim im Dorf und an der St.-Anna-Kapelle in Vadrup durch Lichterketten hell erleuchtet wird.

100 Meter lang ist die Lichterkette, die im Dorf angebracht wird, 150 Meter die in Vadrup. Pro Meter befindet sich eine LED-Lampe von 0,7 Watt Stärke an der Lichterkette.

Bis zu 20 Meter hoch mussten die Aktiven der Feuerwehr im Korb, um die Lichterketten nun wieder abzunehmen, die sie Anfang Dezember aufgehängt hatten. Tim Weilke, Alfons Niemann und Mats Wördemann übernahmen diese Aufgabe. Als Zeichen des Dankes erhielten sie ein Glas Krink-Bienenhonig. „Ich freue mich, dass die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr stets bereit sind, diese Aktion des Krink mit der Beleuchtung rund um die Festtage zu gestalten. Auf euch ist stets Verlass“, hob die Krink-Vorsitzende Friederike von Hagen-Baaken hervor. Auch Franz Rottwinkel beobachtete das Abnehmen der Lichterketten und nahm diese in Empfang, um sie bis zum nächsten Aufhängen im Dezember sicher aufzubewahren.

Eine Bewohnerin, die ein passendes Ambiente zur Weihnachtszeit vermisste, hatte vor fünf Jahren die Initiative ergriffen und einen ansehnlichen Betrag für die Anschaffung der Lichterketten gespendet. Diese wurde dann von den Stadtwerken aufgestockt, so dass am Ende viel Licht an den Bäumen in der dunklen Jahreszeit installiert werden konnte.