Die Clowns „Peppo“ und „Peppino“, Seiltänzer, Schlangenmenschen, Feuerschlucker, eine Wild-West-Show, Riesenschlangen und viele Programmpunkte mehr warten auf die Besucher der Aufführungen des „Circus Atlantik“, der sein Zelt auf dem Busparkplatz Panwiese aufgeschlagen hat.

Im rollenden Zoo sind zudem mehr als 50 Tiere zu bestaunen. Ein Highlight ist zudem das Hüpfburgenland.

Die Vorstellungen findet am Donnerstag, 7. März, und am Freitag, 8. März, jeweils um 16.30 Uhr statt. Wobei der Freitag gleichzeitig Familientag ist. Dann bezahlen Erwachsene nur den Kinderpreis. Am Samstag, 9. März, beginnt die Aufführung um 15 Uhr. Am Sonntag, 10. März, geht es um 11 Uhr los.

Kartenreservierung und Informationen unter ✆ 01 76/32 44 12 57.