Des einen Freud’, des anderen Leid

Das Gymnasium und die Sekundarschule werden mit Beginn des neuen Schuljahres jeweils vier Eingangsklassen bilden. Das ist das Ergebnis der Anmeldungen an den weiterführenden Schulen. Laut städtischer Statistik wechseln im Sommer 178 Kinder (Vorjahr 185) auf eine weiterführende Schule. Von den 111 Anmeldungen am Gymnasium (Vorjahr 83) kommen 88 Kinder aus Telgte, 22 aus Ostbevern und eines aus Handorf. An der Sekundarschule wurden 83 Kinder (Vorjahr 102) angemeldet, 65 kommen aus Telgte, 13 aus Handorf sowie drei aus Ostbevern. 16 Telgter Kinder gehen wiederum nach Mauritz zum Gymnasium und vier Kinder zur Sekundarschule nach Ostbevern.

„Das Ergebnis freut uns natürlich“, kommentierte Harald Voß , Leiter des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, die Zahlen, die seine Schule betreffen. Warum das Gymnasium überproportional stark zugelegt habe, will und kann er nicht kommentieren. „Das wären nur Spekulationen.“

Doch nicht nur die Gesamtzahlen für das MSMG sind im Aufwind, sondern auch die für die Orchesterklasse. 48 Eltern haben derzeit ihr Kind für dieses Angebot angemeldet. „Die Anmeldezahlen für das Orchesterklassenprojekt haben in diesem Schuljahr alle Rekorde gebrochen“, freut sich Voß. Da keines der interessierten Kinder enttäuscht werden soll, sollen nach derzeitigem Planungsstand im kommenden Schuljahr zwei Orchesterklassen angeboten werden. Um eine weitgehende Gleichverteilung der Kinder auf die insgesamt vier Klassen, zwei Orchesterklassen und zwei „normale“ zu erreichen, will die Schule am Wochenende alle Eltern anschreiben, die ihr Kind noch nicht für die Orchesterklasse angemeldet haben. „Da wir bei dem einen oder anderen ein entsprechendes Interesse wahrgenommen haben, wird es bis zum 29. März die Möglichkeit geben, sein Kind umzumelden“, sagt der Schulleiter. Am Samstag, 11. Mai, können die zukünftigen Orchesterkinder in der „Instrumentenwerkstatt“ von 9 bis 12.30 Uhr alle Instrumente ausprobieren. Zudem gibt es am 4. Juni um 17 Uhr für alle angemeldeten Kinder und deren Eltern einen Kennenlernnachmittag.

Ein wenig ratlos ist Sekundarschulleiterin Inge de Lange, waren doch 2018 noch 102 Mädchen und Jungen an ihrer Schule angemeldet worden, 2019 nun aber nur noch 83. „Wir werden uns mit den Grundschulleitungen austauschen. Vielleicht sind ja mehr Gymnasialempfehlungen als in den Vorjahren ausgestellt worden“, sagte die Rektorin, die sich schnell auf Ursachenforschung begeben möchte. Eines weiß sie aber sicher: „An unserer Arbeit kann es wohl nicht liegen.“ Schließlich sei der Sekundarschule noch im vergangenen Jahr in einer Qualitätsanalyse eine ausgezeichnete Arbeit bescheinigt worden.

Fest geht Inge de Lange davon aus, dass vier Eingangsklassen gebildet werden können. „Die Erfahrung zeigt, dass bis zu den Sommerferien noch fünf bis sieben Schüler hinzukommen“, sagt sie. Dazu kämen zudem immer noch Kinder von neu zugezogenen Familien. „Der Vorteil ist doch, dass wir sehr schöne kleinen Klassen bekommen.“ Schon zwei Mal sei die Sekundarschule mit nur drei Klassen gestartet und habe dann später eine vierte Klasse einrichten müssen. Das solle, so Inge de Lange, auf keinen Fall noch einmal passieren.